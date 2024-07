Der Adler hat im Laufe der Jahrtausende als Symbolfigur so einiges erdulden müssen. Von den Römern über das napoleonische Frankreich bis zu den Vereinigten Staaten haben sich alle möglichen Reiche (und Möchtegern-Reiche) sein scharfes Schnabelprofil heraldisch zu eigen gemacht. Nach dem Löwen ist er das zweithäufigste Hoheits-, Wappen- und Flaggentier überhaupt. Götterbote und König der Vögel soll er sein, Härte und Herrschaftswillen ausstrahlen und was Menschen noch so alles an anthropomorphen Eigenschaften in ihre Mitkreaturen hineinprojizieren. Wenn der Adler nach allgemeiner Wahrnehmung für eins eher nicht steht, dann ist es rührende Elternliebe.