In der Innenstadt von Seattle im US-Bundesstaat Washington sind mindestens drei Menschen durch Schüsse getötet worden. Zwei Menschen starben der Polizei zufolge bereits vor Ort, ein dritter erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Weitere vier Menschen, darunter ein Kleinkind, seien bei dem Vorfall am Sonntagabend (Ortszeit) auf dem Veranstaltungsgelände des Seattle Center verletzt worden, berichteten US-Medien von einer Pressekonferenz der Polizei.

Die Bürgermeisterin von Seattle, Katie Wilson, äußert sich nach der Schießerei. Lindsey Wasson/AP Photo

Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest, wie Katie Wilson, die Bürgermeisterin der Großstadt an der Westküste der USA, zuvor in einer Mitteilung schrieb. Sie sprach von einem „Akt schrecklicher Gewalt“. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Auch gab es keine weiteren Informationen zu dem Festgenommenen. Der New York Times zufolge sucht die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen. Die Polizei gehe davon aus, dass die zwei Personen aufeinander geschossen hätten.

Das Festivalgelände am nächsten Morgen. DAVID Ryder/Getty Images via AFP

Die Seattle Times und andere Medien zitierten Augenzeugen, nach deren Schilderungen auf dem „Bite of Seattle“-Festival plötzlich Panik infolge der Schüsse ausgebrochen sei und verängstigte Menschen die Flucht ergriffen hätten. „Waffengewalt verändert Familien für immer“, schrieb Bürgermeisterin Wilson in der Mitteilung weiter. An die Opfer und Angehörigen gerichtet fügte sie hinzu: „Seattle trauert mit Ihnen, und wir werden Ihnen in den vor uns liegenden schweren Tagen zur Seite stehen.“ Der Vorfall werde in den kommenden Tagen untersucht und die Öffentlichkeit „transparent“ über die Ermittlungsergebnisse informiert.

Der US-Sender CNN zitierte Zahlen der nicht staatlichen Organisation Gun Violence Archive, wonach dieser Schusswaffenvorfall zu den mindestens 271 gehöre, die sich in diesem Jahr bereits in den USA ereignet hätten und bei dem mindestens vier Menschen von Kugeln getroffen wurden.