Der Rapper und Musikproduzent Sean Combs ist in New York verhaftet worden, nachdem ein Gericht ihn dort angeklagt hat. Die Festnahme sei am Montagabend (Ortszeit) in New York erfolgt, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Die Anklageschrift soll voraussichtlich an diesem Dienstag bekannt gemacht werden, führte Staatsanwalt Damian Williams weiter aus. Der Sender CNN und die New York Times berichten, Combs werde Erpressung und Menschenhandel vorgeworfen.