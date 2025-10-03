Kurz vor der Verkündung des Strafmaßes hatte Combs vor Gericht in New York das Wort ergriffen. In einer emotionalen Ansprache bat er Richter Subramanian um Gnade. Auch sechs seiner Kinder hatten den Rapper vor Gericht unterstützt. Die Zeit im Gefängnis habe seinen Vater „völlig verändert“, sagte sein Sohn Quincy Brown. Die Kinder baten den Richter um eine zweite Chance für ihren Vater, den sie damit zu Tränen rührten. Während die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von elf Jahren und drei Monaten anvisiert hatte, forderte die Verteidigung des Rappers eine Höchststrafe von 14 Monaten.

In dem aufsehenerregenden Prozess hatten Geschworene den Musiker Anfang Juli teilweise schuldig gesprochen. Sie befanden Combs nur im Zusammenhang mit Prostitution schuldig – dem am wenigsten schwerwiegenden Anklagepunkt. Zu den Anklagepunkten der Verschwörung zur organisierten Kriminalität und des Menschenhandels entschieden die Geschworenen auf unschuldig. Wäre der Rapper in allen Punkten für schuldig befunden worden, hätte ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe gedroht.