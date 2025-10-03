Zum Hauptinhalt springen

New YorkUS-Rapper Sean Combs zu mehr als vier Jahren Haft verurteilt

Gerichtszeichnung: Sean 'Diddy' Combs in der Verhandlung am Freitag.
Gerichtszeichnung: Sean 'Diddy' Combs in der Verhandlung am Freitag. (Foto: Jane Rosenberg/REUTERS)

Zuvor hatte der Angeklagte den Richter um Milde gebeten. Auch mehrere seiner Kinder hatten ihn vor Gericht unterstützt.

Der US-Rapper Sean Combs ist in Zusammenhang mit Prostitution zu einer Gefängnisstrafe von 50 Monaten verurteilt worden. Das verkündete Richter Arun Subramanian in New York übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge.

Kurz vor der Verkündung des Strafmaßes hatte Combs vor Gericht in New York das Wort ergriffen. In einer emotionalen Ansprache bat er Richter Subramanian um Gnade.  Auch sechs seiner Kinder hatten den Rapper vor Gericht unterstützt. Die Zeit im Gefängnis habe seinen Vater „völlig verändert“, sagte sein Sohn Quincy Brown. Die Kinder baten den Richter um eine zweite Chance für ihren Vater, den sie damit zu Tränen rührten. Während die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von elf Jahren und drei Monaten anvisiert hatte, forderte die Verteidigung des Rappers eine Höchststrafe von 14 Monaten.

In dem aufsehenerregenden Prozess hatten Geschworene den Musiker Anfang Juli teilweise schuldig gesprochen. Sie befanden Combs nur im Zusammenhang mit Prostitution schuldig – dem am wenigsten schwerwiegenden Anklagepunkt. Zu den Anklagepunkten der Verschwörung zur organisierten Kriminalität und des Menschenhandels entschieden die Geschworenen auf unschuldig. Wäre der Rapper in allen Punkten für schuldig befunden worden, hätte ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe gedroht.

© SZ/dpa/ghe - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Prozess gegen "P. Diddy"
:„Es turnte ihn an, also geschah es“

Sean „P. Diddy“ Combs gehörte zu den Allergrößten im Rap-Geschäft. Frauen aber soll er wie das Allerletzte behandelt haben. Über die Abgründe eines Superstars und einen Prozess, der für manche nicht mehr ist als eine Show.

SZ PlusVon Ann-Kathrin Nezik

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite