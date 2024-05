Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Jetzt also das Reue-Video, das ganz genau aussieht, wie ein Reue-Video aussehen sollte. Auf seinem Instagram-Account, der in der Beschreibung nur das Wort "LOVE" stehen hat, spricht Entertainment-Mogul Sean Combs über die Gewaltvorwürfe, die am Freitag nicht nur die Musikwelt erschüttert hatten. Da sitzt nun also ein Mann, sonst Inbegriff von Glamour, Macht und Dekadenz, in einem einfachen ockerfarbenen Shirt, Haare und Bart leicht zerzaust. Er sagt mit brüchiger Stimme: "Das war der Tiefpunkt. Es ist ekelhaft und nicht zu entschuldigen."