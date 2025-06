Marc Agnifilo kann witzig sein, obwohl das Verfahren gegen seinen Mandanten Sean „P. Diddy“ Combs alles andere als ein Scherz ist. „Das war eine schreckliche Frage von mir“, sagt der Verteidiger des Musikers und Unternehmers an Tag neun des Prozesses, als er einen Zeugen im Kreuzverhör vernimmt. Combs muss sich vor einem New Yorker Bundesgericht wegen Organisierter Kriminalität, Sexhandels und grenzüberschreitender Prostitution verantworten. Und Marc Agnifilo ist seine beste Chance, einer Verurteilung und damit womöglich einer lebenslangen Gefängnisstrafe zu entgehen.

Der 60-jährige Anwalt macht deshalb im Gerichtssaal natürlich nicht nur lockere Sprüche, er greift zu allen Mitteln seiner Zunft. Mal attackiert er die Staatsanwältinnen, weil sie sein Kreuzverhör angeblich torpedieren. Mal geht er eine Zeugin hart an, die behauptet, dass Combs eines Morgens mit einer Waffe vor ihrer Tür stand. Agnifilo beherrscht alle Tonlagen von freundlich bis schneidend-inquisitorisch und kann innerhalb von Sekunden auf Angriff schalten.

Trotzdem muss er die meiste Zeit stumm zusehen, wie Combs’ mutmaßliche Opfer minutiös über die Gewaltausbrüche und sexuellen Übergriffe des Rappers auspacken. Agnifilo und seine Kolleginnen und Kollegen aus dem siebenköpfigen Verteidigerteam haben sich deshalb eine Strategie zurechtgelegt. Sie gaben schon in ihrem Eröffnungsplädoyer zu, dass Combs ein Schläger und „jerk“ ist, zu Deutsch ein „Arsch“. Der Kopf einer kriminellen Organisation, was die Staatsanwaltschaft Combs vorwirft zu sein, sei er nicht.

Combs’ Anwälte zeigen: Seine mutmaßlichen Opfer liebten ihn trotz allem

Tatsächlich gelingt es den Anwälten um Agnifilo immer wieder, Punkte zu setzen und zu belegen, dass Combs’ mutmaßliche Opfer den Musiker trotz allem, was er ihnen antat, noch immer bewunderten oder liebten. Seinen Mandanten zeichnet Agnifilo vor Gericht als erfolgreichen Geschäftsmann, der sich für die schwarze Community einsetzte. Ob das überzeugt, wird sich erst in einigen Wochen zeigen. Dann werden die zwölf Geschworenen ihr Urteil fällen. Das Honorar, das Agnifilo und seine Kolleginnen und Kolleginnen von Combs bekommen, soll im zweistelligen Millionenbereich liegen.

Agnifilo gehört zu den bekanntesten Strafverteidigern der USA. Er hat reichlich Erfahrung mit prominenten Mandanten und Fällen, die sich unter den Augen der Weltöffentlichkeit abspielen. Er verteidigte einen Sektenführer und einen Hedgefonds-Manager, der seine Kunden prellte. 2011 vertrat er Dominique Strauss-Kahn, den damaligen Chef des Internationalen Währungsfonds. Strauss-Kahn wurde von einem Zimmermädchen beschuldigt, sie in einem New Yorker Hotelzimmer zum Oralsex gezwungen zu haben. Später ließ die Staatsanwaltschaft die Anklage fallen, weil sie Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Frau hatte.

Als Agnifilo das Mandat für Strauss-Kahn übernahm, führte das zu familiären Verwicklungen. Seine Frau Karen Friedman Agnifilo arbeitete zu diesem Zeitpunkt für die New Yorker Staatsanwaltschaft, die den französischen Politiker anklagte. Aufgrund des offensichtlichen Interessenkonflikts musste sie den Fall abgeben. Es war nicht das erste Mal, dass sie wegen der Mandanten ihres Mannes zurückstecken musste.

Inzwischen hat Friedman Agnifilo die Seiten gewechselt und arbeitet selbst als Strafverteidigerin. Vor einigen Monaten übernahm sie die Verteidigung von Luigi Mangione, der den CEO des amerikanischen Krankenversicherers United Healthcare mitten in Manhattan erschossen haben soll. Kurze darauf holte sie auch ihren Mann in ihr Team. Die Rollenverteilung ist klar: Sie ist die Chefin, er unterstützt. Das Medieninteresse an dem für 2026 angesetzten Prozess dürfte wie bei Combs enorm sein. Aber damit kennt sich Marc Agnifilo aus.