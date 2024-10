Nach der Verhaftung von Sean Combs stellt sich die Frage: Wer war beteiligt an den Sexorgien des mächtigen Produzenten? Wer wusste davon? Zahlreiche Mega-Promis werden mit dem Fall in Verbindung gebracht.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Zum Beispiel Justin Bieber. Es gibt ein Video-Interview aus dem Jahr 2020, in dem der kanadische Popstar über seine Erfahrungen in der Musikbranche spricht. Konkret geht es um seine damals 18 Jahre alte Kollegin Billie Eilish, die gerade zum neuen Megastar aufgestiegen ist. „Ich möchte nicht, dass sie durchmachen muss, was ich durchgemacht habe“, sagt Bieber. „Niemand sollte das erleben müssen.“ Er hat Tränen in den Augen: „Es war schlimm!“ Er müsse „mit dieser Scham leben“, mit „all diesen Dingen aus meiner Vergangenheit“.