Der einst als Superstar gefeierte Rapper Sean „Diddy“ Combs muss sich von heute an in New York wegen Vorwürfen von Sexualstraftaten vor Gericht verantworten. Es wird erwartet, dass der 55-Jährige persönlich zum Auftakt des Prozesses vor Richter Arun Subramanian erscheint.

Combs sitzt seit Mitte September in Untersuchungshaft. Ihm werden von der Staatsanwaltschaft Sexhandel, organisierte Kriminalität und andere Straftaten vorgeworfen. Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Combs hat bislang alle Vorwürfe zurückgewiesen und auf nicht schuldig plädiert. Seine Anwälte argumentierten im Vorfeld, dass Combs einen „Swinger-Lifestyle“ gelebt habe und möglicherweise unter anderem durch Drogen nicht komplett zurechnungsfähig gewesen sein könnte.

Der Prozess startet mit der Auswahl der Jury, die sich über mehrere Tage hinziehen kann. In diesem Fall sahen Staatsanwaltschaft und Verteidigung die Suche angesichts des prominenten Angeklagten sogar als so schwierig an, dass sie vorab schon Fragebögen an potenzielle Jury-Kandidaten verteilten.

Der Prozess selbst könnte dann mehrere Wochen oder sogar Monate dauern. Das Verfahren weckt Erinnerungen an ähnliche Prozesse um Sexualstraftaten gegen Ex-Superstars in den vergangenen Jahren – unter anderem gegen R. Kelly, Bill Cosby oder Harvey Weinstein.

Der 1969 in New York geborene Combs, der im Lauf seiner Karriere unter anderem die Pseudonyme „Puff Daddy“ und „(P.) Diddy“ verwendet hat, gehörte mit Hits wie „I'll Be Missing You“ und „Bad Boy For Life“ in den vergangenen Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Rappern der Welt. Der Musiker, der dreimal verheiratet war und sieben Kinder hat, gründete unter anderem auch ein eigenes Label und war mit einer Modemarke erfolgreich.

Neben der Anklage der New Yorker Staatsanwaltschaft gibt es auch noch zahlreiche Zivilklagen gegen den Rapper. Unter anderem vertritt eine Anwaltskanzlei im texanischen Houston eigenen Angaben zufolge rund 120 Menschen mit Vorwürfen gegen Combs. Während sich zahlreiche Prominente mittlerweile von dem Musiker distanziert haben, halten seine Mutter und seine Kinder weiter zu ihm und haben sich auch bei Gerichtsanhörungen immer wieder unter den Zuschauern gezeigt.