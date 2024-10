Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es kursiert nun also ein Video, das vor allem deshalb so explosiv sein soll, weil es mutmaßlich Musikmogul Sean Combs beim Sex mit einem sehr, sehr jungen, männlichen Promi zeigt. Dabei sind die Spekulationen der Klatschpresse zweitrangig, vielmehr geht es um ein millionenschweres Detail in den Anschuldigungen gegen den unter dem Pseudonymen „Puff Daddy“ und „P. Diddy“ weltbekannte Combs – nur ja nicht reingezogen werden in diesen Strudel heftiger Vorwürfe; nur nicht erwähnt werden; nur nirgends zu sehen sein auf Bildern oder Videos.