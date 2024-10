Bei einer Anhörung im Missbrauchsverfahren gegen Sean Combs alias Diddy inszeniert sich der Angeklagte als liebender Vater und zeigt sich angefasst. Vor dem New Yorker Gericht tobt der Medienzirkus.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

In Saal 26A des New Yorker Bundesgerichts ist es ganz still, als ein Justizbeamter den Angeklagten durch einen Seiteneingang hineinführt. Sean Combs, besser bekannt unter seinen Künstlernamen „Diddy“ und „Puff Daddy“, trägt Fußfesseln und die beigefarbene Einheitskluft eines Untersuchungsgefangenen. Einige Sekundenbruchteile nur blickt sich Combs im Publikum um und winkt seiner Mutter und seinen Kindern, die ganz vorn sitzen.