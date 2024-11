Daniel Craig, 56, Ex-James-Bond, steigert die Spannung in der Bond-Frage. Als der Schauspieler am Sonntag die Verleihung der Governors Awards im Dolby Theatre in Los Angeles besuchte und die mit einem Preis ausgezeichneten Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson anmoderierte, sagte er: „Lasst uns gleich etwas klarstellen: Falls ihr an diesem Abend hierhergekommen seid, um rauszufinden, wer der nächste James Bond wird, schaut nicht mich an. Aber er könnte im Raum sein. Nur ein Spaß. Oder vielleicht doch nicht.“ Ob einer der gehandelten Schauspieler für die Craig-Nachfolge, Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Henry Cavill oder Tom Hardy, im Publikum saß, ist nicht überliefert.