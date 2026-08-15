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7,7 auf Richter-SkalaSchweres Erdbeben vor der Küste Indonesiens

Lesezeit: 1 Min.

Ein schweres Erdbeben hat die indonesische Insel Flores erschüttert.
Ein schweres Erdbeben hat die indonesische Insel Flores erschüttert. dpa
  • Vor der Küste der indonesischen Insel Flores ereignete sich ein schweres Erdbeben der Stärke 7,7 in etwa 10 Kilometern Tiefe.
  • Indonesische Behörden gaben eine Tsunami-Warnung aus, die später wieder aufgehoben wurde, es folgten mehrere Nachbeben.
  • In dem betroffenen Gebiet leben rund 1,5 Millionen Menschen, zunächst gab es keine Informationen zu Schäden oder Verletzten.
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Die indonesische Insel Flores ist bei Tauchtouristen beliebt. Am frühen Morgen kommt es dort zu einem sehr schweren Erdbeben. Mindestens zwei Menschen sterben.

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Vor der Küste der indonesischen Insel Flores ist es zu einem sehr schweren Erdbeben gekommen. Die US-Erdbebenwarte (USGS) gab die Stärke mit 7,7 an. Das Beben ereignete sich demnach in einer Tiefe von rund 10 Kilometern, etwa 70 Kilometer nordwestlich des Ortes Ende im Zentrum der Insel. Indonesische Behörden gaben auch eine Tsunami-Warnung aus, die später wieder aufgehoben wurde.

Nachbeben erreichten unter anderem die Stärke 6,1 und 5,9. USGS zufolge leben in dem Bereich, der schwere Erschütterungen erlebte, rund 1,5 Millionen Menschen. Mindestens zwei Menschen kamen ums Leben. Eine weitere Person sei in der Region Sikka verletzt worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde BNPB mit.

Ein von der Nachrichtenagentur Reuters verifiziertes Video auf Facebook zeigte, wie Teile eines Gebäudes am Hafen von Maumere auf der Insel Flores einstürzten und Menschen schreiend auf die Straße rannten. Auf Bildern des Senders Kompas TV war zu sehen, wie Patienten aus einem Krankenhaus im Bezirk Ende ins Freie gebracht wurden.

„Die meisten Menschen spürten die Erschütterungen und flohen aus ihren Häusern“, teilte die Katastrophenschutzbehörde mit.

Die Insel Flores gehört zur indonesischen Provinz Ost-Nusa-Tenggara. Der Westen der Insel mit der Stadt Labuan Bajo ist ein bei Touristen beliebtes Ziel, vor allem als Basis für Ausflüge zum Tauchen, Schnorcheln und für Besuche im Komodo-Nationalpark. Dort leben die Komodowarane - Echsen, die gut zwei Meter lang werden können. Das Zentrum der Insel rund um Ende, rund 300 Kilometer weiter östlich, gilt hingegen als eher abgeschieden und touristisch kaum erschlossen.

Flores ist eine der mehr als 17.000 Inseln des Staats in Südostasien. In der geologisch aktivsten Zone der Erde, dem sogenannten Pazifischen Feuerring, kommt es regelmäßig zu Beben und Vulkanausbrüchen.

© SZ/dpa/Reuters - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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