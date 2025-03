Ein starkes Erdbeben hat unter anderem die thailändische Hauptstadt Bangkok erschüttert. Das Deutsche Geoforschungsinstitut (GFZ) in Potsdam meldete ein Erdbeben der Stärke 7,4 in Myanmar, die US-Erdbebenwarte USGS verzeichnete die Stärke 7,7. Laut USGS lag das Zentrum des Bebens 16 Kilometer nordwestlich von Sagaing in Myanmar in einer Tiefe von 10 Kilometern.

Nach dem schweren Erdbeben ist in Bangkok ein eingestürztes Gebäude zu sehen. (Foto: Ann Wang/REUTERS)

In Bangkok waren die Erschütterungen deutlich zu spüren, dort bebte minutenlang die Erde. Menschen verließen in Panik ihre Häuser. Im Stadtteil Silom im Zentrum der thailändischen Hauptstadt waren Tausende Menschen auf der Straße, viele rannten. Sofort waren auch Helfer im Einsatz, die die Menschen anleiteten, sich unter freien Himmel zu begeben und die Gebäude zu verlassen. Aus den Krankenhäusern wurden Patienten auf die Straßen gebracht.

Auch Myanmar und Teile Chinas waren vom Erdbeben betroffen. Wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete, waren die Erschütterungen in der an Myanmar angrenzenden chinesischen Provinz Yunnan in Südwestchina deutlich zu spüren, etwa in der Großstadt Kunming oder den bei Touristen beliebten Orten Lijiang und Dali.

Der Katastrophenschutz in der chinesischen Stadt Ruili sprach von Schäden an Häusern und Verletzen, wie chinesische Medien unter Berufung auf die Behörde berichteten. Ein Video auf der Online-Plattform Weibo, Chinas Pendant zur Plattform X, zeigte Trümmerteile auf einer Straße in Ruili und Schäden an einem Hausdach. Auch in den chinesischen Provinzen Guizhou und Guangxi waren die Erdstöße zu spüren.

Beben, die mehr als Stärke 7 aufweisen, kommen selten vor und werden als „groß“ klassifiziert. Über das Ausmaß der Schäden nach dem Beben in Südostasien ist bislang noch nichts bekannt.