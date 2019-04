28. April 2019, 11:06 Uhr Schweiz Vier Deutsche sterben bei Lawinenunglück

Vier deutsche Skitourengänger wurden im Schweizer Kanton Wallis von einer Lawine verschüttet. Die Gruppe war bereits am Freitag zu einer Tour aufgebrochen.

Vier deutsche Skitourengänger kamen bei einem Lawinenabgang am Freitag im Schweizer Kanton Wallis ums Leben. Dies teilte die Kantonspolizei am Sonntag mit. Die Gruppe war am Freitagmorgen zu einer Skitour im Gebiet der Grünhornlücke (Gemeinde Fieschertal) aufgebrochen.

Als die vier Tourengänger am Abend nicht zur Hütte zurückkehrten, informierte der Hüttenwart die Walliser Rettungsorganisation. Noch am Freitagabend wurde ein Suchflug durchgeführt.

In dem Gebiet, in dem sich die Skitourengänger aufhielten, wurden mehrere Lawinenabgänge festgestellt. Aufgrund der schlechten Witterung konnte die Suche nach den Vermissten aber erst am Samstagnachmittag fortgesetzt werden.

Einsatzkräfte konnten die Tourengänger mit Hilfe eines Lawinenverschütteten-Suchgerätes lokalisieren, sie konnten aber nur noch tot aus dem Schnee geborgen werden. Die Opfer sind noch nicht identifiziert, die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.