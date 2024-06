7000 Blitze sind über Graubünden niedergegangen. Der in der Ostschweiz gelegenen Kanton ist – so wie andere Gebiete des Landes – am Wochenende von einem schweren Unwetter erfasst worden. Die niedergegangenen Regenmengen sind gewaltig. 125 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden, meldete der Wetterdienst Meteonews, das ist fast so viel, wie es dort im Durchschnitt im ganzen Monat Juni regnet.

Besonders dramatisch ist die Lage im Misoxtal. Es liegt südlich des Alpenhauptkammes, auf der A13 etwa 30 Kilometer nördlich von Bellinzona, der Hauptstadt des sich südlich an Graubünden anschließenden Kantons Tessin. Die Strecke wird von vielen Urlaubern passiert, die aus Norditalien in Richtung Bodenseeregion fahren – und umgekehrt.

Genau das wird nun wohl länger nicht mehr möglich sein. Denn die A13, neben dem Brennerpass zwischen Österreich und Italien und dem Sankt-Gotthard-Tunnel in der Schweiz eine der wichtigsten Transitrouten über die Alpen, dürfte wochen-, vielleicht sogar monatelang gesperrt bleiben. Ein Erdrutsch nahe der Gemeinde Lostallo im Misoxtal hatte die Strecke am Freitagabend auf 200 Metern weggerissen. Mehrere Häuser wurden von einer Gerölllawine erfasst und zerstört. Drei Menschen, ein Paar und eine ältere Frau, wurden auch am Sonntagmorgen noch vermisst. Eine weitere zunächst vermisste Frau war am Samstagmorgen lebend gefunden worden. Nach den Vermissten wurde mit Helikoptern, Drohnen und mit Hunden gesucht. Zeitweise musste die Suche, die in dem unwegsamen Gelände ohnehin schwierig ist, jedoch wegen des schlechten Wetters unterbrochen werden.

Zermatt 24 Stunden lang von der Außenwelt abgeschnitten

Auch am Sonntagmorgen regnete es weiter, allerdings weniger heftig als in den beiden Tagen zuvor. Von den Unwettern besonders betroffen war neben dem Kanton Graubünden auch der weiter südwestlich gelegenen Kanton Wallis. Dort war der Ort Zermatt 24 Stunden lang von der Außenwelt abgeschnitten. Sowohl die Bahnlinie als auch die Zufahrtsstraße mussten gesperrt werden, nachdem mehrere Bäche über die Ufer getreten waren. Erst am Samstagabend war Zermatt wieder per Zug erreichbar. Auch an anderen Orten im Wallis kam es infolge des Starkregens zu schweren Überschwemmungen.

Die Unterbrechung der A13 in Graubünden kommt zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Bald beginnt die Ferienzeit und der Verkehr über die Alpen dürfte drastisch zunehmen. Weil es nur wenige Ausweichrouten gibt, befürchten Schweizer Politiker und Verkehrsexperten ein Chaos auf den Straßen. Insbesondere der Gotthard-Tunnel dürfte durch Urlauberverkehr noch stärker belastet werden als ohnehin schon.

William Kloter, der Kommandant der Kantonspolizei Graubünden, beschreibt die Lage, was die A13 betrifft, in einem Interview mit dem Schweizer Sonntagsblick wie folgt: „Da gibt es wenig Hoffnung, dass wir das in Kürze oder wenigstens in absehbarer Zeit wieder betriebsfähig hinbringen.“

Mit Material der Nachrichtenagenturen