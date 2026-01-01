Bei einer Explosion in einer Bar in der Schweiz hat es in der Silvesternacht mehrere Tote und Verletzte gegeben. Das berichtete die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA unter Berufung auf die Kantonspolizei Wallis. Die Behörde bestätigte entsprechende Medienberichte.

Einem Polizeisprecher zufolge ereignete sich die Explosion gegen 1.30 Uhr in dem Lokal im Zentrum des Ferienortes Crans-Montana in dem Kanton im Süden der Schweiz. Die Ursache sei noch unbekannt. Er sprach von mehreren Verletzten und Toten. In der Bar waren demnach zum Zeitpunkt des Vorfalls mehr als 100 Menschen.Polizei, Feuerwehr und mehrere Helikopter waren nach dem Vorfall vor Ort

Unbestätigte Aufnahmen, die in sozialen Medien kursieren, zeigen ein Feuer in der Bar, in der Silvesterfeierlichkeiten stattfanden. Für die Angehörigen der Betroffenen wurde eine Hotline eingerichtet, teilte die Polizei mit. Crans-Montana ist ein luxuriöser Skiort im Herzen der Schweizer Alpen, etwa zwei Autostunden von der Schweizer Hauptstadt Bern entfernt.

Mehr dazu in Kürze auf SZ.de