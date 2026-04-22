Er erinnere sich genau an den Freitagabend, an dem er die Resultate des DNA-Tests erhalten habe, sagt Michael Lüthi. Als er sich online bei „My Heritage“ einloggte, erschienen zwölf Nutzerinnen und Nutzer, die genetisch mit ihm verwandt waren: Er hatte offenbar ein Dutzend Halbgeschwister. „Es fühlte sich an, als wäre ich ins Meer gewatet und von einer Welle gegen einen Felsen zurückgeschleudert worden“, sagt Lüthi. Zwei Jahre ist das her, doch seine Stimme bricht heute noch.