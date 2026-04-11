Es war ein Dienstagmorgen, 5.30 Uhr, als bei Blanca Hug das Telefon klingelte. Unbekannte Nummer. „Normalerweise nehme ich nicht ab, aber wenn um diese Uhrzeit jemand anruft, muss es ja wichtig sein“, sagt die kleine, energische Frau Ende sechzig. Am anderen Ende meldete sich die Polizei. Hug erinnert sich, wie ein Beamter barsch fragte, wo sie sich befinde. Auf dem Morgenspaziergang mit ihren Hunden, antwortete Hug, in etwa einer halben Stunde werde sie zu Hause sein. Worum es gehe? „Das werden Sie sehen“, antwortete der Polizist.