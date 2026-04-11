Es war ein Dienstagmorgen, 5.30 Uhr, als bei Blanca Hug das Telefon klingelte. Unbekannte Nummer. „Normalerweise nehme ich nicht ab, aber wenn um diese Uhrzeit jemand anruft, muss es ja wichtig sein“, sagt die kleine, energische Frau Ende sechzig. Am anderen Ende meldete sich die Polizei. Hug erinnert sich, wie ein Beamter barsch fragte, wo sie sich befinde. Auf dem Morgenspaziergang mit ihren Hunden, antwortete Hug, in etwa einer halben Stunde werde sie zu Hause sein. Worum es gehe? „Das werden Sie sehen“, antwortete der Polizist.
SchweizSie wollten Straßenhunden helfen und landeten im Gefängnis
Lesezeit: 5 Min.
Zwei Rentnerinnen aus der Schweiz engagieren sich ehrenamtlich für einen Verein, der Tiere in Not an Familien vermittelt. Doch eines Morgens steht bei ihnen die Polizei vor der Tür – der Beginn einer fünfjährigen Leidenszeit.
Von Michèle Binswanger
Haustiere:„Hunde geben nicht einfach Küsse“
Im Internet werden lustige Videos millionenfach angeklickt, in denen Tiere menschlich wirken. Dabei signalisieren sie mit ihrem Verhalten meist: Ich mag das nicht! Wie erkennt man, wo Quälerei beginnt – und was ein Hund tatsächlich ausdrückt?
Lesen Sie mehr zum Thema