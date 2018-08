5. August 2018, 14:45 Uhr Schweiz 20 Menschen sterben beim Absturz einer Junkers Ju-52

Beim Absturz eines Oldtimer-Flugzeugs in den Schweizer Alpen sind alle 20 Menschen an Bord ums Leben gekommen.

Das Flugzeug ist an der Westflanke des Berges Piz Segnas im Osten des Landes abgestürzt, auf etwa 2540 Metern Höhe.



Von Eva Casper, Hans von der Hagen und Hannes Munzinger

In den Schweizer Alpen ist am Samstagnachmittag ein Flugzeug des Typs Junkers Ju-52 abgestürzt. 17 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder sind tot.

Die Airline schrieb auf ihrer Webseite: "Das Team der Ju-Air ist tief traurig und denkt an die Passagiere, die Crew und Familien und Freunde der Verunglückten." Die Bergungsarbeiten dauern an.

Die Ursache ist unklar. Die Behörden schlossen in der Pressekonferenz am Nachmittag nicht aus, dass die große Wärme Einfluss gehabt haben könnte - betonten aber, dass nicht die Wärme als solche ausschlaggebend sei, sondern allenfalls der Umgang damit.

Die Maschine wird auf Sicht geflogen - die Piloten entscheiden selbst, welche Route sie wählen und ob sie diese wetterbedingt abändern.

Über eine Blackbox, die die Flugdaten aufzeichnet, verfügt die Maschine nicht.

Zusammenstoß gilt als unwahrscheinlich

Das Foto zeigt ein Flugzeug vom Typ Junkers Ju-52 bei einem Rundflug. (Foto: dpa)

Daniel Knecht, Bereichsleiter für Aviatik bei der Schweizerischen Unfalluntersuchungsstelle (SUST) sagte, dass "das Flugzeug nahezu senkrecht und mit hoher Geschwindigkeit auf den Boden geprallt" sei. Als unwahrscheinlich gilt ein Zusammenstoß. Auch soll, so die Polizei, das Flugzeug keine Teile verloren haben. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es nicht.

Nach Angaben von Ju-Air wurde die Maschine alle 35 Flugstunden gewartet - zuletzt Ende Juli. Dabei seien keine Defekte erkennbar gewesen. Beide Piloten seien erfahren gewesen - sie arbeiteten sowohl im Linienverkehr als auch für die Schweizer Luftwaffe.

Der Kantonspolizei Graubünden zufolge geschah der Absturz an der Westflanke des Berges Piz Segnas im Osten des Landes auf etwa 2540 Metern Höhe. Die Polizei war bereits in der Nacht mit mehreren Helikoptern und einem Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz. Die Kantonspolizei hat eine Hotline für Angehörige eingerichtet.

Ju-Air ist im schweizerischen Dübendorf bei Zürich ansässig und veranstaltet wöchentlich Rundflüge über die Alpen und Charterflüge. Ausweislich des Prospekts einer Eventagentur handelte es sich bei diesem Flug offenbar um den Rückflug von Locarno nach Dübendorf. Demnach hatte die Maschine die Passagiere am Donnerstagmorgen von Dübendorf nach Locarno gebracht. Der Flugbetrieb der Ju-Air ist nun bis auf Weiteres eingestellt, teilte das Unternehmen mit.

Nach Angaben der Mitteldeutschen Zeitung handelt es sich bei dem Unglücksflugzeug um eine Maschine, die im Oktober 2009 auf den Namen "Dessau" getauft wurde. Drei Maschinen dieses Typs waren am 4. Oktober 1939 von Dessau in die Schweiz geliefert worden.

Dort waren sie den Angaben zufolge unbewaffnet bis 1981 im Dienst der Schweizer Luftwaffe als Schul-, Beobachtungs- und Transportflugzeuge im Einsatz.

Im Lawinenwinter 1951, als weite Teile des Landes von der Außenwelt abgeschnitten waren, seien zudem Menschen mit der Ju-52 versorgt worden. Später sei eine Verschrottung durch eine landesweite Spendenaktion verhindert worden.

Maschine war auch über München als Touristenflugzeug unterwegs

Ju-Air gehört zum Verein von Freunden der schweizerischen Luftwaffe (VFL), der 1981 die drei ausgemusterte Junkers-Maschinen übernommen hatte. Das auch "Tante Ju" genannte Modell ist eines der bekanntesten historischen Flugzeuge, dem Anbieter zufolge verfügte die nun abgestürzte Maschine über 20 Plätze, inklusive drei Crewmitglieder. Die verunglückte Maschine mit der Kennung "HB-HOT" war in der Vergangenheit auch zu Rundflügen vom Flugplatz Schleißheim bei München gestartet, das bestätigte der Schleißheimer Flugleiter Felix Siefken.

Die Ju-52 steht wie kaum ein anderes Flugzeug für die deutsche Luftfahrtgeschichte, sie gilt als erstes Passagierflugzeug der Welt. Mit ihr begann in Deutschland vor gut acht Jahrzehnten die kommerzielle Luftfahrt. Die Lufthansa startete von Deutschland aus mit Junkers-Flugzeugen unter anderem zu Zielen in Nord- und Südamerika sowie in Asien. In den dreißiger Jahren war die Ju-52 das meistgeflogene Flugzeug Europas.