Es ist kurz vor 11 Uhr im Skigebiet Engelberg, als das Undenkbare geschieht. Eine Gondel fällt vom Seil. Mehrere Meter stürzt sie in die Tiefe. Ein Video eines Zeugen zeigt, wie sich die Gondel kurze Zeit später in einem Steilhang mehrmals überschlägt und kurz vor einer Ebene zum Stoppen kommt. Es stellt sich heraus, dass in der Gondel eine 61 Jahre alte Frau aus der Region saß. Sie wurde höchstwahrscheinlich während des Unglücks herausgeschleudert. Notfallmediziner eilen herbei. Augenzeugen sprechen in Schweizer Medien von Reanimationsversuchen.