Von Nicolas Freund, Zürich

Es sieht aus, als wäre das Tal von einer Riesenhand einmal umgepflügt worden. Im Lötschental in den Schweizer Alpen ist eingetreten, was seit Tagen befürchtet worden war: Ein Bergsturz hat das evakuierte Dorf Blatten unter sich begraben. In einer Mitteilung des Kantons Wallis heißt es, der Schuttkegel sei mehrere Dutzend Meter hoch. Behördenmitarbeiter hatten am Mittwochabend sogar von einer 50 bis 200 Meter hohen Geröllschicht gesprochen. Nicht einmal mehr die Kirche von Blatten ist zu erkennen. Es ist davon auszugehen, dass der größte Teil des Dorfes durch den Bergsturz zerstört worden ist.