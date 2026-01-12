Der Besitzer der Bar in Crans-Montana, in der sich in der Silvesternacht die Brandkatastrophe abspielte, ist in Untersuchungshaft. Das teilt das Zwangsmaßnahmengericht in Sitten (Sion) im Wallis mit.

Im Zuge der Ermittlungen war bereits am Freitag Untersuchungshaft für den Barbetreiber beantragt worden. Es bestehe Fluchtgefahr, teilte die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis mit. „Aufgrund seiner Aussagen, seines bisherigen Lebenslaufes sowie seiner persönlichen Situation in der Schweiz und im Ausland erachtete die Staatsanwaltschaft die Fluchtgefahr als konkret“, teilte die Behörde am Freitag mit. Dies gelte nicht für seine Frau.

Die Untersuchungshaft ist zunächst auf drei Monate befristet. Der Barbetreiber könne wieder auf freien Fuß kommen, wenn bestimmte Sicherheiten hinterlegt werden, teilte das Gericht mit. „Es geht also nicht darum, den Angeklagten bereits zu bestrafen, da dieser bis zum Inkrafttreten eines möglichen Urteils als unschuldig gilt“, heißt es weiter.

Bei dem Inferno in der Silvesternacht waren 40 meist junge Menschen ums Leben gekommen, fast 120 wurden zum Teil schwer verletzt. Laut Ermittlern hatten Wunderkerzen an Champagnerflaschen die Schaumstoffverkleidung der Decke der Bar „Le Constellation“ in Brand gesetzt.

Gegen das Betreiber-Ehepaar hatte die Justiz jüngst Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung, der fahrlässigen Körperverletzung und der fahrlässigen Verursachung einer Feuersbrunst gestartet. Auch die Behörden selbst stehen im Fokus. Aus noch ungeklärten Gründen waren die Brandschutzmaßnahmen des Lokals vorschriftswidrig jahrelang nicht von den zuständigen Stellen geprüft worden.