Am vierten Tag nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana in der Schweiz, bei der an Silvester 40 Menschen ums Leben gekommen und 119 teils schwer verletzt wurden, steigt der Druck auf die Behörden. Im Fokus steht der Brandschutz in der betroffenen Bar Le Constellation. Doch auch am Sonntag ließ die zuständige Gemeinde Crans-Montana Medienanfragen zu dem Thema unbeantwortet. Stattdessen hat sie eine Pressekonferenz für Dienstag angekündigt, an der sie „Fakten im Zusammenhang mit den tragischen Ereignissen“ präsentieren will.