Am vierten Tag nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana in der Schweiz, bei der an Silvester 40 Menschen ums Leben gekommen und 119 teils schwer verletzt wurden, steigt der Druck auf die Behörden. Im Fokus steht der Brandschutz in der betroffenen Bar Le Constellation. Doch auch am Sonntag ließ die zuständige Gemeinde Crans-Montana Medienanfragen zu dem Thema unbeantwortet. Stattdessen hat sie eine Pressekonferenz für Dienstag angekündigt, an der sie „Fakten im Zusammenhang mit den tragischen Ereignissen“ präsentieren will.
Brandkatastrophe in Crans-MontanaWurden Vorgaben zum Brandschutz missachtet?
Nach der Brandkatastrophe in dem schweizerischen Skiort wollen die Menschen Antworten. Warum tropfte Feuer von der Decke? Warum waren Kinder unter den Gästen? Fünf Punkte, die Fragen aufwerfen.
Von Lukas Hausendorf, Oliver Zihlmann und Benno Tuchschmid
Brandkatastrophe Crans-Montana:„Wir haben keine Tränen mehr“ – ein Dorf sucht Trost
Tränen, Wut, Ohnmacht: Am Sonntagvormittag kamen in dem Walliser Skiort rund 2000 Menschen zusammen, um der Opfer der Neujahrskatastrophe zu gedenken.
