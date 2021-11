Interview von Fabian Thomas

Stoffschweine, Eisenschweine, Glasschweine und Bilder und Bücher mit Schweinen: Die Wohnung von Rudolf Lausberg, 85, Rentner aus Köln, steht voll damit. Seine Frau Hannelore hat die etwa 4000 Exemplare einst gesammelt, vor einem Jahr starb sie. Nun will Lausberg die Tiere für einen guten Zweck verkaufen - und hat es damit bundesweit in die Medien geschafft.

SZ: Herr Lausberg, ich bin wahrscheinlich nicht der erste, der heute anruft?

Rudolf Lausberg: Ja, das Telefon läuft in rauen Mengen.

Sie sind jetzt bekannt.

Ja, ja, sicher.

So viele Schweine hat schließlich nicht jeder. Erzählen Sie doch mal, wie kam Ihre Frau zu dieser Leidenschaft?

Das begann als Kind, weil ihre Familie ein Schwein besaß, das sie selbst großgezogen haben. Wie wir geheiratet haben, 1963, da kam die Leidenschaft wieder auf. Da haben wir ein Porzellanschwein im Schaufenster gesehen, was wir gekauft haben. Das Schwein hat 100 Mark gekostet, das war viel Geld.

Inzwischen sind es ein paar mehr geworden.

So an die 4000 rum, ich habe sie noch nicht gezählt, aber die ganze Wohnung ist voll, überall, das ehemalige Kinderzimmer, dann sind in den Schubladen Schweine, und im Keller sind Kartons mit noch mehr Schweinen.

Detailansicht öffnen Gezählt hat Rudolf Lausberg die Schweine nicht, aber er schätzt sie auf etwa 4000 Stück. (Foto: Henning Kaiser/dpa)

Sind Sie nicht wahnsinnig geworden - überall die Schweine?

Einmal wurde hier saniert und die Bagger haben schwer gewühlt, es kam mir vor wie ein Erdbeben. Ich lag im Bett und da ist plötzlich ein Brett mit Schweinen knapp an meinem Kopf vorbeigeflogen. Das war ein Erlebnis. Meine Frau lief in der Wohnung rum, wusste nicht, woher der Krach herkam.

Sind Sie selbst auch ein Sammler?

Mit Modellautos hatte ich mal angefangen. Aber dann habe ich gesagt, komm Hannelörchen, ich hör damit auf, sonst wissen wir nicht mehr, wo wir die Schweine unterbringen. Die Schweine haben mich übertrumpft.

Immerhin wussten Sie immer, mit welchem Geschenk Sie Ihrer Frau eine Freude machen können.

Ich habe meiner Frau immer ein Schwein geschenkt, aber da musste ich schon aufpassen, dass die dann nicht doppelt waren. Das ist schon mal vorgekommen, dann hat sie geschimpft. Und die Kinder, die Bekannten und Verwandten, wenn die im Urlaub waren, überall, wo es Schweine gab, haben die Schweine gekauft.

Was ist Ihr Lieblingstier?

Die Miss Piggy, das ist so eine Kaffeekanne, da war meine Frau ganz begeistert von. Die werde ich auch behalten.

Trinken Sie auch aus der?

Sie steht in der Vitrine im Wohnzimmer.

Haben sich denn schon Interessenten für die Schweine gemeldet?

Ja, von Nürnberg hat jemand angerufen.

Und wie viele Schweine würde der nehmen?

Der wollte speziell das Telefonschwein. Und am Dienstag kommt eine Frau, die sich die Schweine in der Wohnung mal angucken will.