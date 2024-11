Endlich. Wurde aber auch höchste Zeit. All die vielen Tausend englischsprachigen Touristen, die so Schönes über diese geheimnisvolle Gegend namens „Sweden“ gehört haben, vorfreudig ihre Koffer gepackt haben, und dann aber in der amerikanischen Kleinstadt Sweden, Arkansas, gelandet sind. Oder in einem der anderen sieben gleichnamigen Orte in den USA. Das wird in Zukunft nie mehr passieren: Visit Sweden, die offizielle Imageagentur der Stockholmer Regierung, die Schweden als Reiseziel vermarkten soll, hat einen Antrag bei der EUIPO eingereicht, dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum: Schweden fordert als erstes Land der Welt Markenschutz, „eine Maßnahme, die sicherstellen soll, dass jeder, der von Schweden spricht, auch wirklich das Original meint und nicht einen der zahlreichen Namensdoppelgänger“, wie es im Antrag heißt.