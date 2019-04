2. April 2019, 18:45 Uhr Schweden Heiße Spur

Ein Polizist fahndete nach Feierabend weiter. Er stellte einen Straftäter auf der Flucht an einem ungewöhnlichen Ort.

Ein nackter Polizist hat in einer schwedischen Sauna einen kühlen Kopf bewahrt. Als er nach Feierabend im Stockholmer Vorort Rinkeby schwitzend auf der Holzbank saß, erkannte er auf einer der anderen Sitzbänke zufällig einen flüchtigen Straftäter, teilte eine Polizeisprecherin am Dienstag mit. Er fackelte nicht lange und nahm ihn an Ort und Stelle fest. Auf Facebook warnte die Polizei flüchtige Verdächtige: "Wir sind überall. Selbst wenn Sie uns nicht sehen, sind wir da."