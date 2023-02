Schwäbisch Hall:Polizei fasst mutmaßlichen Frauenmörder

Er soll zwei Seniorinnen getötet haben und auch für den Raubüberfall auf einen 83 Jahre alten Mann in der Region verantwortlich sein. Nun ist ein Verdächtiger in Schwäbisch Hall gefasst worden. Es handele sich um einen 31 Jahre alten Serben. Er sitzt in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann stehe in dringendem Verdacht, vergangene Woche eine 89-Jährige in Michelbach an der Bilz sowie im vergangenen Dezember eine 77-Jährige in Schwäbisch Hall getötet zu haben.

Ob der mutmaßliche Täter auch für weitere Taten verantwortlich ist, sei noch unklar. Im Fall der Toten von Schwäbisch Hall gehe die Staatsanwaltschaft von Mord aus Habgier aus. Dort soll der Verdächtige einen Geldbetrag in niedriger bis mittlerer dreistelliger Höhe erbeutet haben. Im Fall der Getöteten aus Michelbach sprachen die Ermittler von Totschlag.

Polizeieinsatz im Stadtteil Tullauer Höhe

Zum Fahndungserfolg habe auch ein Phantombild des mutmaßlichen Täters beigetragen, das nach dem Raubüberfall in Ilshofen angefertigt worden war. Der Verdächtige hatte sein Opfer dabei Mitte Januar mit einer Schusswaffe bedroht.

Nach Angaben der Stuttgarter Zeitung war am Dienstag ein Wohnblock im Schwäbisch Haller Stadtteil Tullauer Höhe durchsucht worden. Dort liegen auch zwei der drei Tatorte. Rund ein Dutzend Zivilbeamte hatten demnach dort das Gebäude vor Passanten abgeschirmt und unter anderem in einem Müllcontainer Spuren gesichert.