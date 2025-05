Von Boris Herrmann, New York

Wäre alles nach Plan verlaufen, dann hätte das Segelschiff Cuauhtémoc Samstagnacht von Pier 17 an der Waterfront von Manhattan ablegen und den New Yorker Hafen in Richtung Süden verlassen sollen. Aufs offene Meer hinaus. Reykjavík, Island, war wohl das nächste Ziel des Ausbildungsschiffes der mexikanischen Marine. Die Brooklyn Bridge liegt von Pier 17 aus nicht auf dieser Route.