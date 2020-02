Emily ist 13 und leidet seit Jahren an Diabetes. Sie kommt damit gut klar. Auf einer Schulfahrt in London aber stirbt sie. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Lehrer.

Emilys Vater sagt: "An Diabetes stirbt man doch nicht." Und dann, nach einer kurzen Pause: "Nur wenn einem keiner hilft." Kay Schierwagen konnte seiner Tochter nicht helfen, das treibt ihn seit Monaten um. Er erzählt mit heiserer Stimme, fährt mit den Händen über seine Glatze. Um das Leben eines Menschen retten zu können, muss man wissen, dass es in Gefahr ist. Kay Schierwagen ahnte in Duisburg nicht, wie schlecht es seiner Tochter in London ging.