Von Kerstin Bund

Sie beginnt wieder, die Zeit der Gesäßschmerzen. In den kommenden Wochen werden Millionen Eltern erneut auf harten Stühlen vor kargen Schulpulten Platz nehmen oder sich im Kita-Gruppenraum wie Zirkuselefanten auf viel zu kleine Sitzmöbel quetschen. Dabei von einer Pobacke auf die andere rutschen und die Beine so fest in den Boden stemmen, dass möglichst wenig Gewicht auf den fragilen Stuhlbeinchen lastet (und sie nicht - knacks - nicht auszumalen!). Elternabende sind zäh, unter zwei bis drei Stunden läuft ja meistens nichts, an kaum einem Ort wird das Sitzfleisch derart auf die Probe gestellt. Hocken, bis der Hintern glüht.