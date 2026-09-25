Wenn es heißt „Und jetzt zur Elternsprecherwahl“, schauen plötzlich alle betreten zu Boden. Fünf Mütter und Väter erzählen, wie sie ins Amt kamen, was sie bewegen konnten und warum sie der Whatsapp-Chat manchmal zur Verzweiflung treibt.

Wenn sich im Klassenzimmer Erwachsene auf zu kleine Stühle quetschen, auf den Boden starren und dabei absolute Stille herrscht, dann hat vermutlich gerade eine Lehrerin oder ein Lehrer gesagt: „Kommen wir nun zur Wahl der Elternvertreter.“ Spätestens in diesem Moment ist der letzte Rest Sommerferienstimmung verflogen und Eltern sind zurück in der Realität, in der sie nicht nur Familie und Job unter einen Hut bekommen, sondern sich auch noch ehrenamtlich engagieren sollen. Wer also übernimmt den Job für das Schuljahr und macht das wirklich Spaß? Fünf Eltern erzählen von ihren Erfahrungen.