Von Martin Zips

Neben der Schildkröte und der Kakerlake gehört der Mensch zu den ganz großen Gewinnern der Evolution. Immer wieder gelingt es ihm, sich anzupassen. Zum Beispiel beim Tricksen in der Schule. In Heinrich Spoerls "Feuerzangenbowle" setzt ein Schüler seinen Taschenspiegel wie eine Art Laserpointer auf einer Landkarte ein. So kann er seinem Freund während der Prüfung Völkerwanderungen aufzeigen. Im Kinderbuch "Der kleine Nick" wiederum endet ein Täuschungsmanöver mit einer Strafarbeit. Nick und seine Freunde müssen den Satz konjugieren: "Ich muss in der Klasse aufmerksam sein und darf mich nicht ablenken lassen und darf mich nicht mit Nichtigkeiten abgeben, denn ich bin in der Schule, um zu lernen, und nicht, um mich zu vergnügen!" Alle Zeiten, Indikativ und Konjunktiv.

Und jetzt: Corona, Digitalisierung, Homeschooling. Wie überfordert das arme Lehrpersonal ist. Auf Twitter war gerade von einem Jungen zu lesen, der sich im Videounterricht auf Zoom den Namen "Reconnecting" gab. So täuschte er Verbindungsprobleme vor und wurde wochenlang nicht aufgerufen. Lehrerveräppeln 4.0! Andere nutzen ein Foto von sich als virtuellen Hintergrund, um die Unterrichtszeit mit dem Drehen fröhlicher Schminkvideos deutlich kreativer zu gestalten. Und natürlich kann man seinem besten Freund just dann sehr kluge Antworten als Nachricht schicken, während dieser gerade vom Lehrer geprüft wird. Täuschung, sechs? Nö, genauso ist es richtig, liebe Coronnials! Man lernt ja fürs Leben, nicht nur für die Schule. Sonst wird man nur Bildungsminister und versteht nullkommanichts von der Technik.

