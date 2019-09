Kinder in Deutschland würden gern später mit der ersten Schulstunde beginnen. Das hat eine repräsentative Umfrage des Kinderkanals Kika unter etwa 1300 Erst- bis Sechsklässlern ergeben. In persönlichen Gesprächen hatten die Interviewer gefragt: "Wann hättest du den Beginn der ersten Stunde an liebsten?" Etwa 98 Prozent der Kinder gaben als Antwort eine konkrete Uhrzeit an, die zumeist zwischen 8.30 und 8.50 Uhr lag. Das Votum der Kinder deckt sich mit Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Bereits eine halbe Stunde weniger Schlaf könne die Leistungsfähigkeit in der Schule um 30 Prozent reduzieren.