Landwirte in Deutschland sind in Sorge um ihre Schafe und Rinder. Grund ist oft der Wolf, in Städten aber auch häufig der Mensch. Neben Zäunen können Herdenschutzhunde auf der Weide gegen die Bedrohung helfen. Aber was sind das eigentlich für Tiere?