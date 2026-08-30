Auf einer Veranstaltung im schweizerischen Aarau sind in der Nacht Schüsse gefallen. Vorläufigen Erkenntnissen der Kantonspolizei zufolge gibt es einen Toten und fünf Verletzte und Schwerverletzte .

Geschossen wurde auf dem Aarauer Rave, einem Techno-Festival rund um die Pferderennbahn im sogenannten Schachen. Es findet dort ein Großeinsatz von Polizei, Ambulanzen und Feuerwehr statt. Medien zufolge ist auch das Kantonale Katastrophen Einsatzelement (KKE) vor Ort. Der Schweizer Zeitung Blick zufolge erklärte eine Sprecherin der Kantonspolizei, es sei „noch nicht klar, was genau vorgefallen ist“.

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Es gibt einen Aufruf an die Bevölkerung, sich dem Gebiet fernzuhalten. Der oder die Täter sind demnach möglicherweise flüchtig. Ihre Identität ist offenbar noch unbekannt.

Ein Mediensprecher der Kapo Aargau, Pascal Wenzel, erklärte laut Blick, man könne aufgrund des laufenden Einsatzes keine genaueren Angaben machen. Die Polizei bittet alle, die Videos oder Bilder von dem Vorfall besitzen, diese zur Verfügung zu stellen.

Medienangaben zufolge kam es kurz nach 2.30 Uhr zu den Schüssen. Ein angeblicher Augenzeuge berichtete Blick zufolge von „wiederholten Schüssen“. In einem Video, das der Schweizer Zeitung vorliegt, „ist um 2.35 Uhr Serienfeuer zu hören“.

Polizisten sperren eine Straße zum Freibad im Schachen. Im Vordergrund weist ein Plakat auf die Techno-Festival „Aarauer Rave“ hin. HAROLD CUNNINGHAM/AFP

Bislang gibt es keine klaren Angaben zur Besucherzahl des Aarauer Raven. Nach Angaben der Veranstalter waren offenbar zwischen 2000 und 3500 Menschen erwartet worden.

Der Schachen ist das Sport-, Freizeit- und Naherholungsgebiet von Aarau an der Aare, etwa 500 Meter westlich der Altstadt. Dort befinden sich die größte Pferderennbahn der Schweiz, ein Freibad und eine Sporthalle. Aarau im Schweizer Kanton Aargau liegt etwa 40 Kilometer westlich von Zürich.

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Hinweis der Redaktion: Dieser Text wird zurzeit ständig aktualisiert.