© dpa-rufa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

Bei einem Brand in einem Firmengebäude in Schorndorf im Rems-Murr-Kreis ist ein Sachschaden in Millionenhöhe entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Gebäude eines Akkuherstellers in der Nacht auf Dienstag größtenteils zerstört.