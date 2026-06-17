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Schorndorf bei StuttgartKleinkind wird von Mutter in Auto vergessen und stirbt

Ein Notarzt-Fahrzeug (Symbolbild).
Ein Notarzt-Fahrzeug (Symbolbild). Julian Stratenschulte/Julian Stratenschulte/dpa

Die Mutter lässt das 20 Monate alte Mädchen mehrere Stunden in ihrem Fahrzeug auf einem Parkplatz allein. Als es entdeckt wird, kann der Notarzt dem Kind nicht mehr helfen.

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Das in Schorndorf bei Stuttgart leblos in einem Auto entdeckte Kleinkind ist ersten Ermittlungen der Polizei zufolge zuvor von der Mutter im Fahrzeug vergessen worden. Die 44-Jährige habe das etwa 20 Monate alte Mädchen erst nach mehreren Stunden am Nachmittag wieder im Auto aufgefunden, teilte das Polizeipräsidium Aalen mit. Notarzt und Rettungsdienst wurden demnach hinzugezogen, konnten das Kind jedoch nicht mehr wiederbeleben.

Die Polizei wurde eigenen Angaben zufolge gegen 14.50 Uhr über das leblose Kleinkind informiert. Genauere Angaben dazu, wie die Mutter ihr Kind im Auto vergessen konnte, machte die Behörde zunächst nicht.

Früheren Angaben eines Polizeisprechers zufolge sollten am Donnerstag weitere Informationen mitgeteilt werden. Zuerst hatte der Zeitungsverlag Waiblingen darüber berichtet.

Schorndorf ist eine Stadt im Rems-Murr-Kreis mit rund 42.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Sie liegt im östlichen Speckgürtel der baden-württembergischen Landeshauptstadt, rund 30 Kilometer von Stuttgart entfernt.

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