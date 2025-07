Im Internet werben die Ärzte und Influencer „Dr. Rick“ und „Dr. Nick“ mit Vorher-nachher-Bildern für ihre Schönheitsbehandlungen. Das ist nicht erlaubt, urteilt der BGH – zum Schutz der Patienten.

Von Katharina Erschov

Mit dickem Bizeps, tief aufgeknöpftem Hemd, in Anzughose und Gilet begegnet man auf Instagram und Tiktok den Ärzten und Influencern „Dr. Rick und Dr. Nick.“ „Wir sind Glamour, wir sind Qualität“, hört man Dr. Nick in einem Video über die eigene Marke schwärmen. Selbst ihre Einweghandschuhe sind in edlem Schwarz gefärbt. Das gängige Arzt-Outfit, weißer Kittel und Stethoskop, wirkt dagegen wie Sachen von gestern. Auf Social Media inszenieren die beiden Mediziner ihr Leben als Beauty-Docs und zeigen, wie eine Schönheitsbehandlung abläuft – mit Nahaufnahmen von Patienten, die ihre überproportional aufgespritzten Lippen wieder auflösen oder ihre als schief empfundenen Nasen und „Hängebacken“ richten lassen wollen. Zum Beweis des Behandlungserfolgs zeigten die beiden Ärzte bislang Bilder vor und nach der Injektion.