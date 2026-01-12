Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Von der Nacht an droht verbreitet Glätte – Lawinentote in Frankreich
Bahnverkehr im Norden läuft mit wenigen Einschränkungen
Meteorologen mahnen vor Glatteis
Bahnverkehr im Norden bis Sonntag stark eingeschränkt
In Ostfriesland normalisiert sich langsam der Fährverkehr
Mehrere Schulen in Bayern schließen wegen Glätte, flächendeckender Distanzunterricht im Norden
Wegen der Glatteisgefahr fällt an vielen Schulen am Untermain der Präsenzunterricht aus. „Vor dem Hintergrund der für heute geltenden amtlichen Unwetterwarnung vor Glatteis können die Straßenmeistereien die Schulwegsicherheit nicht gewährleisten“, teilten Kommunen auf der Webseite Unterrichtsausfall.Bayern.de des Kultusministeriums mit. „Daher entfällt am 12. Januar 2026 der Präsenzunterricht in der Stadt und im gesamten Landkreis Aschaffenburg.“ Gleiches gelte für den Landkreis Miltenberg in Unterfranken.
Auch in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bremen gibt es Ausfälle. Dort gehen die Schulen an diesem Montag landesweit in Distanzunterricht. In den Schulen werde lediglich eine Notbetreuung angeboten, teilte die NRW-Landesregierung mit. Auch alle Landkreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen meldeten entsprechende Ausfälle.
Von der Nacht an droht verbreitet Glätte – Lawinentote in Frankreich
Auf den Straßen kam es in der Nacht zu Sonntag regional zu Glätteunfällen, insgesamt blieb die Lage aber vergleichsweise entspannt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte mit Stand Samstagabend alle bestehenden Unwetterwarnungen vor starkem Schneefall aufgehoben.
Auf eine eisige Nacht folgt vielerorts ein traumhafter Wintersonntag mit viel Sonne über den frisch verschneiten Landschaften. Der Meteorologe Marcel Schmidt vom DWD erwartete einen „Wintertag wie aus dem Bilderbuch“. Doch nach der Verschnaufpause droht schon in der Nacht neues Wetterchaos. Ab etwa Mitternacht erreichen dem DWD zufolge Schnee und später Regen den Westen Deutschlands, die bis zum Morgen etwa eine Linie Schleswig-Harz-Allgäu erreichen. Da es weiterhin eiskalt ist, droht verbreitet Glätte: Der Regen gefriert in der Frostluft oder auf den gefrorenen Böden. Folge sei „eine überregional unwetterartige Glatteislage“, sagte DWD-Meteorologe Oliver Reuter.
Im Tagesverlauf breitet sich Tief „Gunda“ der DWD-Prognose zufolge bis nach Niederbayern sowie Oder und Neiße im Osten aus. Insbesondere in Bayern dauere die brisante Lage regional bis in den Dienstag hinein an. „Es ist mit teils massiven Auswirkungen zu rechnen“, warnte der DWD. Im Westen bessere sich die Situation bei Plusgraden bereits ab den Mittagsstunden – und weit im frostig bleibenden Osten komme die Front kaum noch an. „Die Gefahr für den Osten ist jedoch nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben“, sagte der Meteorologe. „Denn hier kommt der zweite Schub an Niederschlag spätestens in der Nacht zum Dienstag an und bringt ebenso teils unwetterartiges Glatteis mit sich.“
Am Dienstag gibt es in Südostbayern und von Vorpommern über Brandenburg bis zur Lausitz noch immer gefrierenden Regen. Erst im Tagesverlauf lässt er nach. Ansonsten taut es bei abklingenden Regenfällen und Temperaturen im positiven Bereich. „Am Mittwoch tagsüber hat sich der Winter so weit aus Deutschland verabschiedet und die Brechstange wieder eingepackt“, sagte Reuter. Richtiges Winterwetter sei dann vorerst nicht mehr in Sicht.
Gefahr droht nicht nur auf Straßen, sondern auch abseits gesicherter Pisten: Nach den Schneefällen ist die Lawinengefahr in den Alpen größer, regional wurde für Sonntag Lawinen-Warnstufe vier – von insgesamt fünf – ausgerufen. In Savoyen in Frankreich kamen bei Lawinenabgängen Medienberichten zufolge drei Skifahrer ums Leben. Zwei der Opfer starben in Val d’Isère wegen einer Lawine abseits der Piste, ein weiterer Skifahrer bei einer Lawine abseits der Piste in Arêches-Beaufort, das in derselben Gegend liegt.
Bahnverkehr im Norden läuft mit wenigen Einschränkungen
Der Bahnverkehr im Norden hat sich nach dem heftigen Wintereinbruch am Sonntagmorgen weiter normalisiert. Vor allem im Fernverkehr kommt es aber weiter zu Einschränkungen. Betroffen sind noch mehrere wichtige norddeutsche Fernverkehrsstrecken, unter anderem die Verbindungen Westerland-Hamburg und Binz/Stralsund/Rostock-Berlin, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite mitteilte.
Der Bahnbetreiber erixx meldete keine Störungen, bei der Nordbahn kam es nach Angaben des Unternehmens zu einzelnen nicht wetterbedingten Ausfällen. Bei der S-Bahn in Hamburg gibt es nach Angaben auf der Webseite der Deutschen Bahn weiterhin Zugausfälle und Verspätungen.
Meteorologen mahnen vor Glatteis
Jetzt ist Fahr- und Trittsicherheit gefragt: Autofahrende sowie Fußgängerinnen und Fußgänger müssen in weiten Teilen Deutschlands mit glatten Straßen und Wegen rechnen. Davor mahnen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sowie der ADAC. Eine Unwetterwarnung wegen starken Schneefalls besteht laut dem DWD nur noch für den Schwarzwald.
Bereits in der Nacht zum Sonntag liegen die Tiefstwerte laut Vorhersage zwischen minus fünf und minus zwölf Grad, örtlich kann das Thermometer bis zu minus 17 Grad anzeigen. Am Sonntag wird es dann heiter bis wolkig und vor allem im Nordosten und Westen oftmals sonnig und trocken. Es gibt verbreitet Dauerfrost, die Temperaturen liegen demnach zwischen minus sieben und plus einem Grad.
In der Nacht zum Montag soll dann eine Warmfront den Westen Deutschlands erreichen, bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt fällt allenfalls anfangs Schnee. Dieser geht rasch in Regen über, der auf den kalten Böden gefrieren und wiederum zu Glatteis führen kann. Damit müssen sich Fußgänger, Autofahrer und Pendler nach kurzer Pause wieder auf die nächste Unwettersituation einstellen.
Auf den Straßen wird es nun glatt – so wie hier in Hamburg. Foto: Imago/S. Gottschalk
Lawinengefahr in den bayerischen Alpen steigt von "erheblich" auf "groß"
Die Lawinengefahr in den bayerischen Alpen ist weiter angestiegen: Oberhalb der Waldgrenze ist die Gefahr nach Einschätzung des Lawinenwarndienstes nun groß, das entspricht der Warnstufe vier von fünf. Unterhalb der Waldgrenze ist die Lawinengefahr erheblich, was der Warnstufe drei von fünf entspricht. Besonders betroffen sind den Angaben nach die Allgäuer Alpen.
In allen Höhenlagen sei das Hauptproblem der sogenannte Triebschnee, urteilen die Experten. Triebschnee entsteht, wenn lockerer Schnee in oberflächlichen Schichten vom Wind verweht und an anderer Stelle abgelagert wird. In eingewehten Bereichen, besonders etwa in Rinnen und Mulden, können sich laut Lawinenwarndienst auch mit geringer Zusatzbelastung Schneebrettlawinen lösen.
Als geringe Zusatzbelastung gelten etwa einzelne Skifahrer, Snowboarder oder Schneeschuhgeher sowie Gruppen an Wintersportlern, die mit größeren Abständen voneinander unterwegs sind. „Gefahrenstellen sind zahlreich und finden sich auch im Waldübergangsbereich sowie in Waldschneisen und Lichtungen“, hieß es.
Bahnverkehr im Norden bis Sonntag stark eingeschränkt
Wegen des Wintereinbruchs fällt der Bahnverkehr auf mehreren wichtigen norddeutschen Fernverkehrsstrecken noch bis voraussichtlich Sonntag aus. Betroffen sind unter anderem die wichtige Nord-Süd-Strecke von Hamburg über Hannover nach Frankfurt sowie die Ost-West-Verbindung Berlin-Hannover-Ruhrgebiet, wie das Unternehmen auf seiner Website mitteilte.
In Ostfriesland normalisiert sich langsam der Fährverkehr
„Die erste Fähre nach Norderney ist gerade losgefahren“, sagte ein Sprecher der Reederei Norden-Frisia am Samstagmittag. Das Schiff sei voll besetzt gewesen, nachdem die Verbindung gestern wegen des Unwetters unterbrochen worden war. Bis zum Abend sollen laut Reederei Norden-Frisia weitere Fähren fahren, auch zur Nachbarinsel Juist. Auch von und nach Wangerooge, Langeoog, Spiekeroog und Baltrum sollten heute wieder Fährschiffe unterwegs sein, wie die zuständigen Gesellschaften auf ihren Websites mitteilten.
Allerdings fallen auch einige Abfahrten aus, oder Fähren verkehren zu anderen Zeiten als ursprünglich geplant. Reisende sollten sich vorab informieren, hieß es. Im Hafen von Neßmersiel (Landkreis Aurich), wo die Fähre nach Baltrum abfährt, sei die Hafenzufahrt wegen starker Schneefälle schlecht befahrbar, wie die Reederei Baltrum-Linie mitteilte.
Zwischen Juist und dem Festland fällt der Fährverkehr am Sonntag noch einmal wegen niedriger Wasserstände aus, hieß es von der Reederei Frisia. Zu Wochenbeginn solle aber der Wind drehen und sich die Wetterlage insgesamt beruhigen, sagte der Reederei-Sprecher weiter.
Derweil sorgt Eisgang auf der Elbe dort noch für einen Ausnahmezustand. Nachdem eine Elbfähre bei Bleckede schon den Betrieb stoppen musste, musste am Samstagmittag auch die Fähre Tanja aussetzen. Grund seien nach Angaben des Fährbetreibers Sturm und Eisgang auf der Elbe, teilte der Landkreis Lüneburg mit. Die Elbfähre Tanja verbindet die Ortschaft Darchau (Landkreis Lüneburg) mit der Ortschaft Neu Darchau (Landkreis Lüchow-Dannenberg).
DWD-Prognose: zwischen „Wintertag wie aus dem Bilderbuch“ und der „nächsten Unwettersituation“
Norddeutschland hat die stärksten Auswirkungen von Sturmtief „Elli“ hinter sich. Für heute sei nur noch im südlichen Niedersachsen und an der Ostseeküste mit einigen Schneeschauern zu rechnen, so ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Allerdings werde die trockene Luft in der kommenden Nacht „arktisch kalt“ werden. Im Binnenland von Schleswig-Holstein und Niedersachsen dürften minus 10 Grad Celsius „das Höchste der Gefühle in Sachen Wärme“ sein. An den Küsten sollen die Temperaturen bei minus 5 bis minus 3 Grad Celsius liegen. Der Sonntag selbst wird dann im Norden überwiegend ohne Niederschlag erwartet.
Schneien soll es nun stattdessen in der Mitte und im Süden Deutschlands – besonders im Schwarzwald und im Allgäu. Dort sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zur zweiten Hälfte der Nacht auf Sonntag 20 bis 30, in den Hochlagen des Schwarzwalds sogar bis zu 50 Zentimeter Neuschnee möglich.
Am Sonntag soll es heiter bis wolkig und vor allem im Nordosten und Westen Deutschlands oftmals sonnig und trocken werden. Der DWD-Meteorologe Marcel Schmidt erwartet gar einen „Wintertag wie aus dem Bilderbuch. Bei zeitweiligem Sonnenschein lohnt sich ein Winterspaziergang durch die frisch verschneite Landschaft.“
Danach könne es jedoch sehr glatt werden: „In der Nacht zum Montag erreicht eine Warmfront den Westen Deutschlands, bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt fällt allenfalls anfangs Schneefall“, so DWD-Meteorologe Thore Hansen. Rasch könne der Schnee in Regen übergehen, der auf den kalten Böden gefriere und zu Glatteis führe. „Damit stellt sich nach kurzer Pause die nächste Unwettersituation an.“ Am Montag werde sich der gefrierende Regen auf weite Teile des Landes ausbreiten. In der Südwesthälfte könne es dadurch hohe Glatteisgefahr geben, schreibt der Wetterdienst. In der Nordosthälfte sei es zwar anfangs trocken, es könne aber auch schneien oder gefrierenden Regen geben.
Bahn: Fernverkehr läuft schrittweise wieder an – mit großen Einschränkungen
Die Deutsche Bahn hat am Samstag den Zugverkehr in der nördlichen Hälfte des Landes schrittweise wieder aufgenommen, allerdings mit großen Einschränkungen. „Das Angebot in Norddeutschland bleibt heute insgesamt weiterhin stark eingeschränkt“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.
Los ging es zunächst wieder auf der Achse Berlin-Hannover-Ruhrgebiet, wie eine Bahn-Sprecherin bestätigte. Vom Ruhrgebiet aus sei gegen 11.45 Uhr ein ICE Richtung Berlin losgefahren, berichtete eine Reporterin der Nachrichtenagentur dpa.
Die Nord-Süd-Verbindungen, etwa zwischen Berlin und Hamburg, sollten erst im Laufe des Tages wieder den Betrieb aufnehmen, hieß es. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt in der App DB Navigator und auf der Internetseite der Bahn über die aktuelle Verkehrslage informieren. Die kostenlose Sonderhotline ist für Bahnkunden unter 08000 996633 weiterhin erreichbar.
Auf mehreren Zugverbindungen bleibt der Bahn zufolge der Fernverkehr am Samstag weiterhin ausgesetzt, etwa vom Norden aus nach Kopenhagen oder Amsterdam. Der Regionalverkehr sollte auf einzelnen Strecken am Samstag langsam wieder anlaufen. Wie auch vielerorts die Busse standen viele Regionalzüge ebenfalls vorübergehend still.
Fernverkehr der Bahn soll anlaufen
Am Morgen will die Deutsche Bahn den Fernverkehr im Norden wieder aufnehmen – er ruht wegen des Unwetters seit Freitag. Trotzdem kann es am Samstag noch bundesweit zu Einschränkungen und Zugausfällen kommen.
Ab etwa 10 Uhr würden die ersten Fernverkehrszüge im Norden wieder rollen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am frühen Morgen.
Die Abend- und Nachtstunden habe die Bahn genutzt, um Strecken zu erkunden, wieder befahrbar zu machen und die Fahrzeuge an ihre Einsatzorte zu bringen. Zudem hatte die Bahn nach Angaben der Sprecherin sieben Aufenthaltszüge zur Verfügung gestellt: in Hamburg, Hannover, Kassel und Berlin.
Das Winterwetter verlagert sich derweil weiter nach Süden, dafür kann der Norden langsam aufatmen. Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegt die Schneefallgrenze in der Südhälfte bei 300 bis 500 Metern. Bis in die Morgenstunden sollen ein bis fünf Zentimeter Neuschnee hinzukommen.
DWD: Viel Schnee sollte in Norddeutschland nicht mehr fallen
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für Norddeutschland nicht mehr mit großem Schneefall. In Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern könne es zwar im Laufe des Samstags noch einzelne Schneeschauer von der Ostsee her geben. Mit Blick auf die Schneemengen sei aber nichts Großartiges mehr zu erwarten, sagte der Meteorologe vom Dienst, Christian Paulmann. Allerdings stünden im Nordosten Tage mit strengem Frost bevor.
Busse in Hannover fahren am Abend und in der Nacht nicht
Der Busverkehr in Stadt und Region Hannover ist seit 19 Uhr komplett eingestellt. Nach Vorfällen mit festgefahrenen und rutschenden Bussen sei die Sicherheit der Fahrgäste nicht mehr gewährleistet, teilte das zuständige Verkehrsunternehmen Üstra mit. Informationen für den morgigen Samstag gäbe es rechtzeitig.
Erhebliche Lawinengefahr in den bayrischen Bergen
Mit stürmischem Westwind und Schneefall ist die Lawinengefahr in den bayerischen Bergen angestiegen. Oberhalb der Waldgrenze ist die Gefahr nun erheblich, Stufe drei von fünf im Lawinenlagebericht. Unterhalb davon ist die Gefahr mäßig, was Stufe zwei entspricht. Das Problem sei dem Lawinenwarndienst zufolge der „Triebschnee“. Dieser lockere Neuschnee wird vom Wind verweht, lagert an der windabgewandten Seite von Steilhängen, in Rinnen und Mulden und bildet dort harte Schichten. Diese Schichten können besonders leicht ins Rutschen geraten, weil sie schlecht mit dem darunterliegenden Schnee verbunden sind. Sie bilden ein Schneebrett.
Bundesliga-Spiele abgesagt
Das für Samstag geplante Spiel der beiden Fußball-Erstligisten FC St. Pauli und RB Leipzig wird wegen der extremen Witterungsbedingungen und Sicherheitsrisiken abgesagt, wie die Deutsche Fußball Liga und die Clubs mitteilen. Gleiches gilt für das Spiel zwischen Werder Bremen und 1899 Hoffenheim – abgesagt wegen flächendeckender Vereisungen und erheblicher Schneeverwehungen rund um das Stadion.
Bahn: Fernverkehr im Norden wird Samstagmorgen schrittweise wieder aufgenommen
Fahrgäste müssen sich auch am morgigen Samstag noch bundesweit auf Einschränkungen und Zugausfälle einstellen, teilt die Deutsche Bahn mit. Den wegen Unwetters eingestellten Fernverkehr in Norddeutschland will das Unternehmen am Samstagmorgen wieder langsam aufnehmen.
Noch am Vormittag konnte ein Bahnsprecher nicht sagen, wie lange die Einschränkungen andauern würden. Die Lage sei sehr dynamisch, eine seriöse Prognose nicht möglich. „Ich kann nur versprechen, dass wir alles dafür tun, die Strecken schnell und sicher freizubekommen“, erklärte er.
Die Bahn hatte zuvor den Zugverkehr im Großraum Hannover aufgrund des Wintersturms „Elli“, der mit geballten Schneeladungen übers Land zieht, eingestellt. Betroffen davon ist auch der Fernverkehr, vor allem Verbindungen von Hannover in Richtung Norden. Auch zwischen Berlin und NRW fahren derzeit keine Fernzüge. Es bringe nichts, Züge fahren zu lassen, die dann auf freier Strecke halten müssten, sagte der Bahnsprecher. Die Bahn könne Fahrgäste besser in den Bahnhöfen versorgen als draußen. In Hannover stelle die DB Aufenthaltszüge bereit.
Auch in Ostdeutschland nehmen laut Bahn die witterungsbedingten Beeinträchtigungen zu. Es sei dort im Laufe des Tages mit weiteren Einschränkungen zu rechnen. Das Unternehmen empfiehlt, Verbindungen vor Reiseantritt zu prüfen oder Reisen nach Möglichkeit zu verschieben. Der Konzern hat die Zugbindung für bereits gekaufte Tickets für Reisen zwischen dem 8. und dem 11. Januar aufgehoben. Diese Fahrkarten behalten auch in den Tagen danach ihre Gültigkeit und sind flexibel nutzbar.
