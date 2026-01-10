DWD-Prognose: zwischen „Wintertag wie aus dem Bilderbuch“ und der „nächsten Unwettersituation“

Norddeutschland hat die stärksten Auswirkungen von Sturmtief „Elli“ hinter sich. Für heute sei nur noch im südlichen Niedersachsen und an der Ostseeküste mit einigen Schneeschauern zu rechnen, so ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Allerdings werde die trockene Luft in der kommenden Nacht „arktisch kalt“ werden. Im Binnenland von Schleswig-Holstein und Niedersachsen dürften minus 10 Grad Celsius „das Höchste der Gefühle in Sachen Wärme“ sein. An den Küsten sollen die Temperaturen bei minus 5 bis minus 3 Grad Celsius liegen. Der Sonntag selbst wird dann im Norden überwiegend ohne Niederschlag erwartet.



Schneien soll es nun stattdessen in der Mitte und im Süden Deutschlands – besonders im Schwarzwald und im Allgäu. Dort sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zur zweiten Hälfte der Nacht auf Sonntag 20 bis 30, in den Hochlagen des Schwarzwalds sogar bis zu 50 Zentimeter Neuschnee möglich.



Am Sonntag soll es heiter bis wolkig und vor allem im Nordosten und Westen Deutschlands oftmals sonnig und trocken werden. Der DWD-Meteorologe Marcel Schmidt erwartet gar einen „Wintertag wie aus dem Bilderbuch. Bei zeitweiligem Sonnenschein lohnt sich ein Winterspaziergang durch die frisch verschneite Landschaft.“



Danach könne es jedoch sehr glatt werden: „In der Nacht zum Montag erreicht eine Warmfront den Westen Deutschlands, bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt fällt allenfalls anfangs Schneefall“, so DWD-Meteorologe Thore Hansen. Rasch könne der Schnee in Regen übergehen, der auf den kalten Böden gefriere und zu Glatteis führe. „Damit stellt sich nach kurzer Pause die nächste Unwettersituation an.“ Am Montag werde sich der gefrierende Regen auf weite Teile des Landes ausbreiten. In der Südwesthälfte könne es dadurch hohe Glatteisgefahr geben, schreibt der Wetterdienst. In der Nordosthälfte sei es zwar anfangs trocken, es könne aber auch schneien oder gefrierenden Regen geben.