Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Bahnverkehr im Norden bis Sonntag stark eingeschränkt
In Ostfriesland normalisiert sich langsam der Fährverkehr
Bahn: Fernverkehr läuft schrittweise wieder an – mit großen Einschränkungen
Erhebliche Lawinengefahr in den bayrischen Bergen
Bundesliga-Spiele abgesagt
Irene Helmes
DWD-Prognose: zwischen „Wintertag wie aus dem Bilderbuch“ und der „nächsten Unwettersituation“
Norddeutschland hat die stärksten Auswirkungen von Sturmtief „Elli“ hinter sich. Für heute sei nur noch im südlichen Niedersachsen und an der Ostseeküste mit einigen Schneeschauern zu rechnen, so ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Allerdings werde die trockene Luft in der kommenden Nacht „arktisch kalt“ werden. Im Binnenland von Schleswig-Holstein und Niedersachsen dürften minus 10 Grad Celsius „das Höchste der Gefühle in Sachen Wärme“ sein. An den Küsten sollen die Temperaturen bei minus 5 bis minus 3 Grad Celsius liegen. Der Sonntag selbst wird dann im Norden überwiegend ohne Niederschlag erwartet.
Schneien soll es nun stattdessen in der Mitte und im Süden Deutschlands – besonders im Schwarzwald und im Allgäu. Dort sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zur zweiten Hälfte der Nacht auf Sonntag 20 bis 30, in den Hochlagen des Schwarzwalds sogar bis zu 50 Zentimeter Neuschnee möglich.
Am Sonntag soll es heiter bis wolkig und vor allem im Nordosten und Westen Deutschlands oftmals sonnig und trocken werden. Der DWD-Meteorologe Marcel Schmidt erwartet gar einen „Wintertag wie aus dem Bilderbuch. Bei zeitweiligem Sonnenschein lohnt sich ein Winterspaziergang durch die frisch verschneite Landschaft.“
Danach könne es jedoch sehr glatt werden: „In der Nacht zum Montag erreicht eine Warmfront den Westen Deutschlands, bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt fällt allenfalls anfangs Schneefall“, so DWD-Meteorologe Thore Hansen. Rasch könne der Schnee in Regen übergehen, der auf den kalten Böden gefriere und zu Glatteis führe. „Damit stellt sich nach kurzer Pause die nächste Unwettersituation an.“ Am Montag werde sich der gefrierende Regen auf weite Teile des Landes ausbreiten. In der Südwesthälfte könne es dadurch hohe Glatteisgefahr geben, schreibt der Wetterdienst. In der Nordosthälfte sei es zwar anfangs trocken, es könne aber auch schneien oder gefrierenden Regen geben.
Denis Huber
Bahnverkehr im Norden bis Sonntag stark eingeschränkt
Wegen des Wintereinbruchs fällt der Bahnverkehr auf mehreren wichtigen norddeutschen Fernverkehrsstrecken noch bis voraussichtlich Sonntag aus. Betroffen sind unter anderem die wichtige Nord-Süd-Strecke von Hamburg über Hannover nach Frankfurt sowie die Ost-West-Verbindung Berlin-Hannover-Ruhrgebiet, wie das Unternehmen auf seiner Website mitteilte.
Irene Helmes
In Ostfriesland normalisiert sich langsam der Fährverkehr
„Die erste Fähre nach Norderney ist gerade losgefahren“, sagte ein Sprecher der Reederei Norden-Frisia am Samstagmittag. Das Schiff sei voll besetzt gewesen, nachdem die Verbindung gestern wegen des Unwetters unterbrochen worden war. Bis zum Abend sollen laut Reederei Norden-Frisia weitere Fähren fahren, auch zur Nachbarinsel Juist. Auch von und nach Wangerooge, Langeoog, Spiekeroog und Baltrum sollten heute wieder Fährschiffe unterwegs sein, wie die zuständigen Gesellschaften auf ihren Websites mitteilten.
Allerdings fallen auch einige Abfahrten aus, oder Fähren verkehren zu anderen Zeiten als ursprünglich geplant. Reisende sollten sich vorab informieren, hieß es. Im Hafen von Neßmersiel (Landkreis Aurich), wo die Fähre nach Baltrum abfährt, sei die Hafenzufahrt wegen starker Schneefälle schlecht befahrbar, wie die Reederei Baltrum-Linie mitteilte.
Zwischen Juist und dem Festland fällt der Fährverkehr am Sonntag noch einmal wegen niedriger Wasserstände aus, hieß es von der Reederei Frisia. Zu Wochenbeginn solle aber der Wind drehen und sich die Wetterlage insgesamt beruhigen, sagte der Reederei-Sprecher weiter.
Derweil sorgt Eisgang auf der Elbe dort noch für einen Ausnahmezustand. Nachdem eine Elbfähre bei Bleckede schon den Betrieb stoppen musste, musste am Samstagmittag auch die Fähre Tanja aussetzen. Grund seien nach Angaben des Fährbetreibers Sturm und Eisgang auf der Elbe, teilte der Landkreis Lüneburg mit. Die Elbfähre Tanja verbindet die Ortschaft Darchau (Landkreis Lüneburg) mit der Ortschaft Neu Darchau (Landkreis Lüchow-Dannenberg).
Dimitri Taube
Bahn: Fernverkehr läuft schrittweise wieder an – mit großen Einschränkungen
Die Deutsche Bahn hat am Samstag den Zugverkehr in der nördlichen Hälfte des Landes schrittweise wieder aufgenommen, allerdings mit großen Einschränkungen. „Das Angebot in Norddeutschland bleibt heute insgesamt weiterhin stark eingeschränkt“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.
Los ging es zunächst wieder auf der Achse Berlin-Hannover-Ruhrgebiet, wie eine Bahn-Sprecherin bestätigte. Vom Ruhrgebiet aus sei gegen 11.45 Uhr ein ICE Richtung Berlin losgefahren, berichtete eine Reporterin der Nachrichtenagentur dpa.
Die Nord-Süd-Verbindungen, etwa zwischen Berlin und Hamburg, sollten erst im Laufe des Tages wieder den Betrieb aufnehmen, hieß es. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt in der App DB Navigator und auf der Internetseite der Bahn über die aktuelle Verkehrslage informieren. Die kostenlose Sonderhotline ist für Bahnkunden unter 08000 996633 weiterhin erreichbar.
Auf mehreren Zugverbindungen bleibt der Bahn zufolge der Fernverkehr am Samstag weiterhin ausgesetzt, etwa vom Norden aus nach Kopenhagen oder Amsterdam. Der Regionalverkehr sollte auf einzelnen Strecken am Samstag langsam wieder anlaufen. Wie auch vielerorts die Busse standen viele Regionalzüge ebenfalls vorübergehend still.
Viktoria Spinrad
Fernverkehr der Bahn soll anlaufen
Am Morgen will die Deutsche Bahn den Fernverkehr im Norden wieder aufnehmen – er ruht wegen des Unwetters seit Freitag. Trotzdem kann es am Samstag noch bundesweit zu Einschränkungen und Zugausfällen kommen.
Ab etwa 10 Uhr würden die ersten Fernverkehrszüge im Norden wieder rollen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am frühen Morgen.
Die Abend- und Nachtstunden habe die Bahn genutzt, um Strecken zu erkunden, wieder befahrbar zu machen und die Fahrzeuge an ihre Einsatzorte zu bringen. Zudem hatte die Bahn nach Angaben der Sprecherin sieben Aufenthaltszüge zur Verfügung gestellt: in Hamburg, Hannover, Kassel und Berlin.
Das Winterwetter verlagert sich derweil weiter nach Süden, dafür kann der Norden langsam aufatmen. Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegt die Schneefallgrenze in der Südhälfte bei 300 bis 500 Metern. Bis in die Morgenstunden sollen ein bis fünf Zentimeter Neuschnee hinzukommen.
Ab etwa 10 Uhr würden die ersten Fernverkehrszüge im Norden wieder rollen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am frühen Morgen.
Die Abend- und Nachtstunden habe die Bahn genutzt, um Strecken zu erkunden, wieder befahrbar zu machen und die Fahrzeuge an ihre Einsatzorte zu bringen. Zudem hatte die Bahn nach Angaben der Sprecherin sieben Aufenthaltszüge zur Verfügung gestellt: in Hamburg, Hannover, Kassel und Berlin.
Das Winterwetter verlagert sich derweil weiter nach Süden, dafür kann der Norden langsam aufatmen. Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegt die Schneefallgrenze in der Südhälfte bei 300 bis 500 Metern. Bis in die Morgenstunden sollen ein bis fünf Zentimeter Neuschnee hinzukommen.
Nadja Lissok
DWD: Viel Schnee sollte in Norddeutschland nicht mehr fallen
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für Norddeutschland nicht mehr mit großem Schneefall. In Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern könne es zwar im Laufe des Samstags noch einzelne Schneeschauer von der Ostsee her geben. Mit Blick auf die Schneemengen sei aber nichts Großartiges mehr zu erwarten, sagte der Meteorologe vom Dienst, Christian Paulmann. Allerdings stünden im Nordosten Tage mit strengem Frost bevor.
Nadja Lissok
Busse in Hannover fahren am Abend und in der Nacht nicht
Der Busverkehr in Stadt und Region Hannover ist seit 19 Uhr komplett eingestellt. Nach Vorfällen mit festgefahrenen und rutschenden Bussen sei die Sicherheit der Fahrgäste nicht mehr gewährleistet, teilte das zuständige Verkehrsunternehmen Üstra mit. Informationen für den morgigen Samstag gäbe es rechtzeitig.
Nadja Lissok
Erhebliche Lawinengefahr in den bayrischen Bergen
Mit stürmischem Westwind und Schneefall ist die Lawinengefahr in den bayerischen Bergen angestiegen. Oberhalb der Waldgrenze ist die Gefahr nun erheblich, Stufe drei von fünf im Lawinenlagebericht. Unterhalb davon ist die Gefahr mäßig, was Stufe zwei entspricht. Das Problem sei dem Lawinenwarndienst zufolge der „Triebschnee“. Dieser lockere Neuschnee wird vom Wind verweht, lagert an der windabgewandten Seite von Steilhängen, in Rinnen und Mulden und bildet dort harte Schichten. Diese Schichten können besonders leicht ins Rutschen geraten, weil sie schlecht mit dem darunterliegenden Schnee verbunden sind. Sie bilden ein Schneebrett.
Gefahrenstellen befänden sich auch im Übergangsbereich zwischen Wald und freier Fläche, in Waldschneisen und Lichtungen. „Lawinen können vereinzelt auch groß werden“, hieß es. Auch in den nächsten Tagen bleibt die Lawinenlage der Prognose zufolge vorerst kritisch. Der in der Saison täglich veröffentlichte Lawinenlagebericht dient nicht nur Bewohnern alpiner Gebiete, sondern vor allem auch Wintersportlern wie Skitourengehern zur Einschätzung. Er hat fünf Stufen, die von gering über mäßig und erheblich bis zu groß und sehr groß reichen. Bei Stufe drei ist für Touren abseits gesicherter Pisten auf jeden Fall lawinenkundliches Beurteilungsvermögen erforderlich.
Amelie Schmidt
Bundesliga-Spiele abgesagt
Das für Samstag geplante Spiel der beiden Fußball-Erstligisten FC St. Pauli und RB Leipzig wird wegen der extremen Witterungsbedingungen und Sicherheitsrisiken abgesagt, wie die Deutsche Fußball Liga und die Clubs mitteilen. Gleiches gilt für das Spiel zwischen Werder Bremen und 1899 Hoffenheim – abgesagt wegen flächendeckender Vereisungen und erheblicher Schneeverwehungen rund um das Stadion.
Dimitri Taube
Bahn: Fernverkehr im Norden wird Samstagmorgen schrittweise wieder aufgenommen
Fahrgäste müssen sich auch am morgigen Samstag noch bundesweit auf Einschränkungen und Zugausfälle einstellen, teilt die Deutsche Bahn mit. Den wegen Unwetters eingestellten Fernverkehr in Norddeutschland will das Unternehmen am Samstagmorgen wieder langsam aufnehmen.
Noch am Vormittag konnte ein Bahnsprecher nicht sagen, wie lange die Einschränkungen andauern würden. Die Lage sei sehr dynamisch, eine seriöse Prognose nicht möglich. „Ich kann nur versprechen, dass wir alles dafür tun, die Strecken schnell und sicher freizubekommen“, erklärte er.
Die Bahn hatte zuvor den Zugverkehr im Großraum Hannover aufgrund des Wintersturms „Elli“, der mit geballten Schneeladungen übers Land zieht, eingestellt. Betroffen davon ist auch der Fernverkehr, vor allem Verbindungen von Hannover in Richtung Norden. Auch zwischen Berlin und NRW fahren derzeit keine Fernzüge. Es bringe nichts, Züge fahren zu lassen, die dann auf freier Strecke halten müssten, sagte der Bahnsprecher. Die Bahn könne Fahrgäste besser in den Bahnhöfen versorgen als draußen. In Hannover stelle die DB Aufenthaltszüge bereit.
Auch in Ostdeutschland nehmen laut Bahn die witterungsbedingten Beeinträchtigungen zu. Es sei dort im Laufe des Tages mit weiteren Einschränkungen zu rechnen. Das Unternehmen empfiehlt, Verbindungen vor Reiseantritt zu prüfen oder Reisen nach Möglichkeit zu verschieben. Der Konzern hat die Zugbindung für bereits gekaufte Tickets für Reisen zwischen dem 8. und dem 11. Januar aufgehoben. Diese Fahrkarten behalten auch in den Tagen danach ihre Gültigkeit und sind flexibel nutzbar.
Amelie Schmidt
Ostsee: mögliche Überschwemmungen und eingestellter Fährbetrieb
Die Sturmflut der Ostsee könnte höher steigen als zunächst erwartet. In Flensburg rechnet das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) mit einem bis zu 1,5 Meter erhöhten Wasserstand. Tiefer gelegene Bereiche am Hafen würden dann überschwemmt. Für Lübeck sieht das BSH 1,2 Meter und für die Kieler Bucht maximal 1,4 Meter voraus. Der erhöhte Wasserstand und die Gischt könne in Kombination mit den Minusgraden gefährliche Glatteisflächen hervorrufen, wie die Stadt Kiel mitteilt. Der nördliche Abschnitt der Uferpromenade „Kiellinie“ zwischen Lindenallee und Koesterallee wurde deshalb bis voraussichtlich Samstagnachmittag gesperrt.
Aufgrund des Hochwassers und des Sturmes kommt es auch beim Fährbetrieb zu Ausfällen. Zwischen Rostock und dem dänischen Gedser wurden mehrere Fährfahrten am Freitag eingestellt. Auch für stattfindende Fahrten rät die zuständige Reederei wegen des Wetters zur Vorsicht.
Dimitri Taube
VW sagt Golf-Spätschicht in Wolfsburg ab
Das Sturmtief bremst bei VW nun auch in Wolfsburg die Produktion: Weil wegen verschneiter Straßen nicht genug Teile von den Zulieferern ankommen, wurde im Stammwerk eine der drei geplanten Spätschichten abgesagt. Betroffen sei ausschließlich die Golf-Fertigung, die vorzeitig ins Wochenende gehe. Tiguan, Touran und Tayron laufen laut VW auf zwei Produktionslinien weiter.
In Emden hatte VW die Produktion am Freitag bereits vorsorglich komplett gestoppt. Ein eigentlich für Ende Januar in Emden geplanter Ruhetag sei auf diesen Freitag vorgezogen worden. Der Standort hat mehr als 8000 Mitarbeiter.
Dimitri Taube
Kräftiger Schneefall und Sturm bis Samstagmorgen
Bis zum Abend erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiter teils kräftige Schneefälle und schwierige Verkehrsverhältnisse. Von der Nordsee bis in den Osten Deutschlands falle verbreitet Schnee, örtlich auch intensiv. „Teilweise kommen zwei bis drei Zentimeter Neuschnee pro Stunde zusammen“, sagte ein DWD-Meteorologe. „Also da ist ganz ordentlicher Neuschneezuwachs.“ Im Laufe des Nachmittags lasse der Schneefall zwar etwas nach, halte regional aber an.
Im Südwesten gehen schauerartige Regenfälle am Nachmittag und Abend wieder zunehmend in Schnee über. In Hochlagen des Schwarzwaldes seien bis Sonntagfrüh bis 40 Zentimeter, in Staulagen bis zu 50 Zentimeter Neuschnee möglich. Eine entsprechende Unwetterwarnung gilt von Freitagabend an.
Gleichzeitig warnt der Deutsche Wetterdienst im Südwesten vor orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunden oberhalb von 1000 Metern. In exponierten Lagen müsse mit Orkanböen bis 130 km/h gerechnet werden. Bis Samstagmorgen gilt für mehrere Regionen im Schwarzwald eine Unwetterwarnung der Stufe 3 von 4 des Deutschen Wetterdienstes.
Der DWD rechnet vor allem durch Schnee, Verwehungen und Sturm weiter mit erheblichen Beeinträchtigungen im Straßen- und Schienenverkehr. Entsprechende Warnungen vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen gelten weiterhin.
Dimitri Taube
Zahl der gestrichenen Flüge am Flughafen Hamburg steigt
Auch an einigen Flughäfen gibt es witterungsbedingte Einschränkungen. So steigt etwa am Airport Hamburg infolge des Sturmtiefs die Zahl der gestrichenen Flüge. Inzwischen seien 25 Starts und 22 Landungen abgesagt worden, teilte der Flughafen auf seiner Internetseite mit. Am Morgen war noch von 18 Starts und 19 Landungen die Rede.
„Aufgrund der anhaltenden Extremwetterlage kommt es zu Beeinträchtigungen im Luftverkehr, nicht nur in Hamburg, sondern auch an wichtigen Luftfahrt-Drehkreuzen wie Amsterdam oder Paris. Es gibt Verzögerungen, die Airlines haben zurzeit einzelne Flüge gestrichen“, sagte eine Flughafen-Sprecherin.
Das Winterdienstteam sei wie in den vergangenen Tagen ununterbrochen im Einsatz. „Die Pisten und Betriebsflächen müssen geräumt und jedes Flugzeug vor dem Start aufwendig enteist werden.“
Flugreisende wurden aufgefordert, sich vor Abflug bei ihrer Airline über den Status des Fluges zu informieren.
Julia Bergmann
Weitere Länder kämpfen mit Unwetter – 380 000 Haushalte in Frankreich ohne Strom
Auch in Frankreich und Großbritannien sorgt Sturmtief „Elli“ unter dem Namen „Goretti“ für massive Einschränkungen im Alltag vieler Menschen. In Frankreich sind rund 380 000 Haushalte ohne Strom, nachdem „Goretti“ in der Nacht mit Geschwindigkeiten von örtlich bis zu 200 Kilometern pro Stunde über den Nordwesten des Landes gezogen ist. Das Atomkraftwerk Flamanville in Nordfrankreich wurde in der Nacht zu Freitag wegen des heftigen Sturms abgeschaltet. Trotz vieler umgestürzter Bäume und Verkehrsbehinderungen wurden nach vorläufiger Bilanz des Innenministeriums lediglich sechs Menschen leicht verletzt, wie Medien berichteten. In der Bretagne brachen in der Nacht 10 bis 13 Meter hohe Wellen über einige Küstenabschnitte herein.
In Nordfrankreich sollen am Freitag bis auf wenige Ausnahmen keine Züge fahren. In der Normandie und der Bretagne soll der Bahnverkehr am Nachmittag wieder anlaufen. Behinderungen gibt es auch im Großraum Paris sowie im Elsass und in Lothringen. In den Departements Manche und Seine-Maritime bleiben die Schulen geschlossen. Die Behörden hatten eindringlich vor den Gefahren des Sturms gewarnt und die Menschen aufgerufen, sich möglichst in ihren Wohnungen aufzuhalten. Inzwischen ist der Sturm wieder abgeflaut.
In Großbritannien mussten mehr als 55 000 Haushalte nach Angaben des Stromnetzbetreibers National Grid am Vormittag ohne Strom auskommen, die meisten davon im Südwesten und in den westlichen Midlands. Vielerorts bleiben die Schulen zu, Straßen sind durch umgestürzte Bäume und beschädigte Stromleitungen gesperrt, Züge stehen still. Im stark betroffenen Cornwall in England wurden die Bewohner gebeten, auf nicht notwendige Reisen zu verzichten.
Der Nachrichtenagentur PA zufolge wurden am Londoner Flughafen Heathrow mindestens 69 Starts und Landungen gestrichen, die meisten davon Kurzstreckenflüge der Fluggesellschaft British Airways. Etwa 9000 Fluggäste dürften demnach betroffen sein. Auch Flüge nach Deutschland wurden gestrichen, wie auf der Webseite des Flughafens zu sehen ist.
