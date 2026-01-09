Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Dimitri Taube
Bahn: Dauer der Einschränkungen noch völlig offen
Fahrgäste müssen sich bis auf Weiteres auf erhebliche Beeinträchtigungen im Fern- und Regionalverkehr der Bahn im Norden Deutschlands einstellen. „Wie lange die Einschränkungen in Norddeutschland andauern, kann ich im Moment noch nicht sagen“, sagte ein Bahnsprecher am Vormittag in Berlin. Die Lage sei sehr dynamisch, eine seriöse Prognose nicht möglich. „Ich kann nur versprechen, dass wir alles dafür tun, die Strecken schnell und sicher freizubekommen“, erklärte er.
Die Bahn hatte zuvor den Zugverkehr im Großraum Hannover aufgrund des Wintersturms „Elli“, der mit geballten Schneeladungen übers Land zieht, eingestellt. Betroffen davon ist auch der Fernverkehr, vor allem Verbindungen von Hannover in Richtung Norden. Auch zwischen Berlin und NRW fahren derzeit keine Fernzüge. Es bringe nichts, Züge fahren zu lassen, die dann auf freier Strecke halten müssten, sagte der Bahnsprecher. Die Bahn könne Fahrgäste besser in den Bahnhöfen versorgen als draußen.
Die Züge würden an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten, heißt es in einer Mitteilung. Die Bahn versorge ihre Fahrgäste vor Ort und habe zusätzliche Mitarbeitende im Einsatz. In Hannover stelle die DB Aufenthaltszüge bereit.
Auch in Ostdeutschland nehmen laut Bahn die witterungsbedingten Beeinträchtigungen zu. Es sei dort im Laufe des Tages mit weiteren Einschränkungen zu rechnen. Das Unternehmen empfiehlt, Verbindungen vor Reiseantritt zu prüfen oder Reisen nach Möglichkeit zu verschieben. Der Konzern hat die Zugbindung für bereits gekaufte Tickets für Reisen zwischen dem 8. und dem 11. Januar aufgehoben. Diese Fahrkarten behalten auch in den Tagen danach ihre Gültigkeit und sind flexibel nutzbar.
Die Bahn hatte zuvor den Zugverkehr im Großraum Hannover aufgrund des Wintersturms „Elli“, der mit geballten Schneeladungen übers Land zieht, eingestellt. Betroffen davon ist auch der Fernverkehr, vor allem Verbindungen von Hannover in Richtung Norden. Auch zwischen Berlin und NRW fahren derzeit keine Fernzüge. Es bringe nichts, Züge fahren zu lassen, die dann auf freier Strecke halten müssten, sagte der Bahnsprecher. Die Bahn könne Fahrgäste besser in den Bahnhöfen versorgen als draußen.
Die Züge würden an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten, heißt es in einer Mitteilung. Die Bahn versorge ihre Fahrgäste vor Ort und habe zusätzliche Mitarbeitende im Einsatz. In Hannover stelle die DB Aufenthaltszüge bereit.
Auch in Ostdeutschland nehmen laut Bahn die witterungsbedingten Beeinträchtigungen zu. Es sei dort im Laufe des Tages mit weiteren Einschränkungen zu rechnen. Das Unternehmen empfiehlt, Verbindungen vor Reiseantritt zu prüfen oder Reisen nach Möglichkeit zu verschieben. Der Konzern hat die Zugbindung für bereits gekaufte Tickets für Reisen zwischen dem 8. und dem 11. Januar aufgehoben. Diese Fahrkarten behalten auch in den Tagen danach ihre Gültigkeit und sind flexibel nutzbar.
Dimitri Taube
Kräftiger Schneefall und Sturm halten bis zum Abend an
Bis zum Abend erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiter teils kräftige Schneefälle und schwierige Verkehrsverhältnisse. Von der Nordsee bis in den Osten Deutschlands falle verbreitet Schnee, örtlich auch intensiv. „Teilweise kommen zwei bis drei Zentimeter Neuschnee pro Stunde zusammen“, sagte ein DWD-Meteorologe. „Also da ist ganz ordentlicher Neuschneezuwachs.“ Im Laufe des Nachmittags lasse der Schneefall zwar etwas nach, halte regional aber an.
Im Südwesten gehen schauerartige Regenfälle am Nachmittag und Abend wieder zunehmend in Schnee über. Besonders in den Mittelgebirgen sind kräftige Schneefälle zu erwarten. „In Staulagen können dort bis heute Abend noch 10 bis 25 Zentimeter zusammenkommen, im Schwarzwald wahrscheinlich sogar noch mehr“, so der Meteorologe. Gleichzeitig warnt der Deutsche Wetterdienst im Südwesten vor Sturm mit Böen von 70 bis 80 Kilometern pro Stunde, in höheren Lagen teils darüber.
Der DWD rechnet vor allem durch Schnee, Verwehungen und Sturm weiter mit erheblichen Beeinträchtigungen im Straßen- und Schienenverkehr. Entsprechende Warnungen vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen gelten weiterhin.
Im Laufe der Nacht sollen sich die Schneefälle dann zunehmend in die Südhälfte des Landes verlagern.
Im Südwesten gehen schauerartige Regenfälle am Nachmittag und Abend wieder zunehmend in Schnee über. Besonders in den Mittelgebirgen sind kräftige Schneefälle zu erwarten. „In Staulagen können dort bis heute Abend noch 10 bis 25 Zentimeter zusammenkommen, im Schwarzwald wahrscheinlich sogar noch mehr“, so der Meteorologe. Gleichzeitig warnt der Deutsche Wetterdienst im Südwesten vor Sturm mit Böen von 70 bis 80 Kilometern pro Stunde, in höheren Lagen teils darüber.
Der DWD rechnet vor allem durch Schnee, Verwehungen und Sturm weiter mit erheblichen Beeinträchtigungen im Straßen- und Schienenverkehr. Entsprechende Warnungen vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen gelten weiterhin.
Im Laufe der Nacht sollen sich die Schneefälle dann zunehmend in die Südhälfte des Landes verlagern.
Dimitri Taube
Zahl der gestrichenen Flüge am Flughafen Hamburg steigt
Auch an einigen Flughäfen gibt es witterungsbedingte Einschränkungen. So steigt etwa am Airport Hamburg infolge des Sturmtiefs die Zahl der gestrichenen Flüge. Inzwischen seien 25 Starts und 22 Landungen abgesagt worden, teilte der Flughafen auf seiner Internetseite mit. Am Morgen war noch von 18 Starts und 19 Landungen die Rede.
„Aufgrund der anhaltenden Extremwetterlage kommt es zu Beeinträchtigungen im Luftverkehr, nicht nur in Hamburg, sondern auch an wichtigen Luftfahrt-Drehkreuzen wie Amsterdam oder Paris. Es gibt Verzögerungen, die Airlines haben zurzeit einzelne Flüge gestrichen“, sagte eine Flughafen-Sprecherin.
Das Winterdienstteam sei wie in den vergangenen Tagen ununterbrochen im Einsatz. „Die Pisten und Betriebsflächen müssen geräumt und jedes Flugzeug vor dem Start aufwendig enteist werden.“
Flugreisende wurden aufgefordert, sich vor Abflug bei ihrer Airline über den Status des Fluges zu informieren.
„Aufgrund der anhaltenden Extremwetterlage kommt es zu Beeinträchtigungen im Luftverkehr, nicht nur in Hamburg, sondern auch an wichtigen Luftfahrt-Drehkreuzen wie Amsterdam oder Paris. Es gibt Verzögerungen, die Airlines haben zurzeit einzelne Flüge gestrichen“, sagte eine Flughafen-Sprecherin.
Das Winterdienstteam sei wie in den vergangenen Tagen ununterbrochen im Einsatz. „Die Pisten und Betriebsflächen müssen geräumt und jedes Flugzeug vor dem Start aufwendig enteist werden.“
Flugreisende wurden aufgefordert, sich vor Abflug bei ihrer Airline über den Status des Fluges zu informieren.
Julia Bergmann
Weitere Länder kämpfen mit Unwetter – 380 000 Haushalte in Frankreich ohne Strom
Auch in Frankreich und Großbritannien sorgt Sturmtief „Elli“ unter dem Namen „Goretti“ für massive Einschränkungen im Alltag vieler Menschen. In Frankreich sind rund 380 000 Haushalte ohne Strom, nachdem „Goretti“ in der Nacht mit Geschwindigkeiten von örtlich bis zu 200 Kilometern pro Stunde über den Nordwesten des Landes gezogen ist. Trotz vieler umgestürzter Bäume und Verkehrsbehinderungen wurden nach vorläufiger Bilanz des Innenministeriums lediglich sechs Menschen leicht verletzt, wie Medien berichteten. In der Bretagne brachen in der Nacht 10 bis 13 Meter hohe Wellen über einige Küstenabschnitte herein.
In Nordfrankreich sollen am Freitag bis auf wenige Ausnahmen keine Züge fahren. In der Normandie und der Bretagne soll der Bahnverkehr am Nachmittag wieder anlaufen. Behinderungen gibt es auch im Großraum Paris sowie im Elsass und in Lothringen. In den Departements Manche und Seine-Maritime bleiben die Schulen geschlossen. Die Behörden hatten eindringlich vor den Gefahren des Sturms gewarnt und die Menschen aufgerufen, sich möglichst in ihren Wohnungen aufzuhalten. Inzwischen ist der Sturm wieder abgeflaut.
In Großbritannien mussten mehr als 55 000 Haushalte nach Angaben des Stromnetzbetreibers National Grid am Vormittag ohne Strom auskommen, die meisten davon im Südwesten und in den westlichen Midlands. Vielerorts bleiben die Schulen zu, Straßen sind durch umgestürzte Bäume und beschädigte Stromleitungen gesperrt, Züge stehen still. Im stark betroffenen Cornwall in England wurden die Bewohner gebeten, auf nicht notwendige Reisen zu verzichten.
Der Nachrichtenagentur PA zufolge wurden am Londoner Flughafen Heathrow mindestens 69 Starts und Landungen gestrichen, die meisten davon Kurzstreckenflüge der Fluggesellschaft British Airways. Etwa 9000 Fluggäste dürften demnach betroffen sein. Auch Flüge nach Deutschland wurden gestrichen, wie auf der Webseite des Flughafens zu sehen ist.
In Nordfrankreich sollen am Freitag bis auf wenige Ausnahmen keine Züge fahren. In der Normandie und der Bretagne soll der Bahnverkehr am Nachmittag wieder anlaufen. Behinderungen gibt es auch im Großraum Paris sowie im Elsass und in Lothringen. In den Departements Manche und Seine-Maritime bleiben die Schulen geschlossen. Die Behörden hatten eindringlich vor den Gefahren des Sturms gewarnt und die Menschen aufgerufen, sich möglichst in ihren Wohnungen aufzuhalten. Inzwischen ist der Sturm wieder abgeflaut.
In Großbritannien mussten mehr als 55 000 Haushalte nach Angaben des Stromnetzbetreibers National Grid am Vormittag ohne Strom auskommen, die meisten davon im Südwesten und in den westlichen Midlands. Vielerorts bleiben die Schulen zu, Straßen sind durch umgestürzte Bäume und beschädigte Stromleitungen gesperrt, Züge stehen still. Im stark betroffenen Cornwall in England wurden die Bewohner gebeten, auf nicht notwendige Reisen zu verzichten.
Der Nachrichtenagentur PA zufolge wurden am Londoner Flughafen Heathrow mindestens 69 Starts und Landungen gestrichen, die meisten davon Kurzstreckenflüge der Fluggesellschaft British Airways. Etwa 9000 Fluggäste dürften demnach betroffen sein. Auch Flüge nach Deutschland wurden gestrichen, wie auf der Webseite des Flughafens zu sehen ist.
Dimitri Taube
Autobahnen in Osthessen: Lage beginnt sich zu entspannen
Nach den erheblichen wetterbedingten Verkehrsbehinderungen auf drei Autobahnen in Osthessen am frühen Morgen beginnt sich die Lage nach Angaben der Polizei wieder zu entspannen. Die Autobahnen A4 und A5 seien in den zuvor blockierten Abschnitten zwischen Kirchheimer Dreieck und Friedewald beziehungsweise vom Hattenbacher Dreieck bis Alsfeld Ost wieder frei, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Fulda mit. Die A7 sei zwischen Homberg und Bad Hersfeld wieder einspurig befahrbar.
Winterliche Straßenverhältnisse hatten zuvor für massive Probleme auf den Autobahnabschnitten gesorgt. Grund waren laut Polizei zumeist festgefahrene und querstehende Lastwagen. Diese Fahrzeuge seien inzwischen aus ihrer Lage befreit worden, teilte die Sprecherin mit.
Die Polizei hatte die Fahrer von Lastwagen dazu aufgefordert, die Autobahnen zu verlassen und Rastplätze anzusteuern. Räumfahrzeuge und das Technische Hilfswerk halfen dabei, die Situation zu entschärfen. Auf der A4 hatten sich nach Angaben eines Polizeisprechers gleich vier Sattelzüge „neben der Fahrspur eingegraben“. Auf der A7 war schon am frühen Morgen ein Lkw umgekippt und auf dem Seitenstreifen liegengeblieben. Auf der A5 rutschte ein Sattelzug von der Fahrbahn.
Bei dem Unfall auf der A7 wurde der Fahrer des umgestürzten Lkw leicht verletzt. Auch auf Bundes- und Landstraßen in Osthessen gab es am Freitagmorgen Unfälle, wie das Polizeipräsidium weiter berichtete. Bei Schlitz (Vogelsbergkreis) gab es einen Unfall mit drei Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.
Am Donnerstagabend hatten vier Kinder Schneebälle von einer Brücke auf die Autobahn 643 zwischen Wiesbaden und Mainz geworfen, wie die Autobahnpolizei berichtete. Eine Kugel traf die Windschutzscheibe eines 30-Jährigen aus Bad Camberg und beschädigte diese. Die Polizei entdeckte die Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren und brachte sie zu ihren Eltern.
Winterliche Straßenverhältnisse hatten zuvor für massive Probleme auf den Autobahnabschnitten gesorgt. Grund waren laut Polizei zumeist festgefahrene und querstehende Lastwagen. Diese Fahrzeuge seien inzwischen aus ihrer Lage befreit worden, teilte die Sprecherin mit.
Die Polizei hatte die Fahrer von Lastwagen dazu aufgefordert, die Autobahnen zu verlassen und Rastplätze anzusteuern. Räumfahrzeuge und das Technische Hilfswerk halfen dabei, die Situation zu entschärfen. Auf der A4 hatten sich nach Angaben eines Polizeisprechers gleich vier Sattelzüge „neben der Fahrspur eingegraben“. Auf der A7 war schon am frühen Morgen ein Lkw umgekippt und auf dem Seitenstreifen liegengeblieben. Auf der A5 rutschte ein Sattelzug von der Fahrbahn.
Bei dem Unfall auf der A7 wurde der Fahrer des umgestürzten Lkw leicht verletzt. Auch auf Bundes- und Landstraßen in Osthessen gab es am Freitagmorgen Unfälle, wie das Polizeipräsidium weiter berichtete. Bei Schlitz (Vogelsbergkreis) gab es einen Unfall mit drei Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.
Am Donnerstagabend hatten vier Kinder Schneebälle von einer Brücke auf die Autobahn 643 zwischen Wiesbaden und Mainz geworfen, wie die Autobahnpolizei berichtete. Eine Kugel traf die Windschutzscheibe eines 30-Jährigen aus Bad Camberg und beschädigte diese. Die Polizei entdeckte die Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren und brachte sie zu ihren Eltern.
Dimitri Taube
Bayern: Zwei Tote nach Frontalzusammenstoß
Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im bayerischen Landkreis Dingolfing-Landau sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, war eines der Autos auf einer Staatsstraße bei Reisbach ins Schleudern geraten, vermutlich wegen des Winterwetters. Das Fahrzeug geriet daraufhin auf die Gegenspur, es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto. Ein Fahrer und sein Beifahrer erlitten tödliche Verletzungen, der Fahrer des anderen Wagens wurde laut Polizei schwer verletzt. Die Straße war bis in den Morgen gesperrt, die Einsatzkräfte waren vor Ort, wie die Polizei erklärte. Bisher gab es keine weiteren Informationen zu dem Unfall.
Hinweis der Redaktion: In der früheren Version des Textes hieß es, beide Fahrer seien tödlich verletzt worden. Laut Polizei starben aber der Fahrer und der Beifahrer eines Wagens, der Fahrer des anderen Fahrzeugs wurde schwer verletzt.
Hinweis der Redaktion: In der früheren Version des Textes hieß es, beide Fahrer seien tödlich verletzt worden. Laut Polizei starben aber der Fahrer und der Beifahrer eines Wagens, der Fahrer des anderen Fahrzeugs wurde schwer verletzt.
Dimitri Taube
Bahn stellt Fernverkehr im Norden ein – auch Regionalzüge fallen aus
Die Deutsche Bahn stellt wegen des stürmischen Winterwetters den Fernverkehr im Norden Deutschlands bis mindestens zum Mittag ein. Das teilte das Unternehmen mit.
In der Mitteilung der Bahn heißt es: „Der gesamte Schienenverkehr im Großraum Hannover ist bis mindestens heute Mittag eingestellt. Damit ist eines unserer wichtigsten Drehkreuze betroffen und der Fernverkehr im Norden Deutschlands nicht mehr möglich.“ Dies sei notwendig, um Fahrgäste, Mitarbeitende und Fahrzeuge zu schützen.
Das Ganze wirkt sich auch auf den Bahnverkehr in anderen Bundesländern aus, unter anderem in Nordrhein-Westfalen. Züge etwa nach Berlin und Hamburg fahren nach Angaben eines Bahnsprechers nur bis Dortmund, Münster oder Bielefeld und enden dort. Einzelne Züge würden auch schon deutlich früher gestoppt. Reisende sollten die aktuelle Lage in der Online-Fahrplanauskunft checken.
Im Norden stellen zudem Regionalzüge den Betrieb ein. Das Unternehmen Start Niedersachsen teilte mit, dass keine Züge mehr fahren. Start-Züge fahren sonst unter anderem Hannover, Hildesheim, Hamburg und Bremen an. Auch die S-Bahn Hannover hat wegen des Winterwetters bereits den Betrieb eingestellt, sowohl mit Zügen als auch mit Ersatzbussen. Das Eisenbahn-Unternehmen Erixx wies ebenfalls auf ausfallende und verspätete Züge hin. Ab Mittag sei vermutlich kein Betrieb mehr möglich. Die Erixx-Züge verkehren zwischen Hannover, dem Harz, Braunschweig und der Lüneburger Heide. Ähnlich äußerte sich das Unternehmen Metronom, das zur gleichen Betreibergesellschaft gehört. Einzelne Verbindungen in den Räumen Hamburg und Bremen sind bereits gestrichen.
In der Mitteilung der Bahn heißt es: „Der gesamte Schienenverkehr im Großraum Hannover ist bis mindestens heute Mittag eingestellt. Damit ist eines unserer wichtigsten Drehkreuze betroffen und der Fernverkehr im Norden Deutschlands nicht mehr möglich.“ Dies sei notwendig, um Fahrgäste, Mitarbeitende und Fahrzeuge zu schützen.
Das Ganze wirkt sich auch auf den Bahnverkehr in anderen Bundesländern aus, unter anderem in Nordrhein-Westfalen. Züge etwa nach Berlin und Hamburg fahren nach Angaben eines Bahnsprechers nur bis Dortmund, Münster oder Bielefeld und enden dort. Einzelne Züge würden auch schon deutlich früher gestoppt. Reisende sollten die aktuelle Lage in der Online-Fahrplanauskunft checken.
Im Norden stellen zudem Regionalzüge den Betrieb ein. Das Unternehmen Start Niedersachsen teilte mit, dass keine Züge mehr fahren. Start-Züge fahren sonst unter anderem Hannover, Hildesheim, Hamburg und Bremen an. Auch die S-Bahn Hannover hat wegen des Winterwetters bereits den Betrieb eingestellt, sowohl mit Zügen als auch mit Ersatzbussen. Das Eisenbahn-Unternehmen Erixx wies ebenfalls auf ausfallende und verspätete Züge hin. Ab Mittag sei vermutlich kein Betrieb mehr möglich. Die Erixx-Züge verkehren zwischen Hannover, dem Harz, Braunschweig und der Lüneburger Heide. Ähnlich äußerte sich das Unternehmen Metronom, das zur gleichen Betreibergesellschaft gehört. Einzelne Verbindungen in den Räumen Hamburg und Bremen sind bereits gestrichen.
Dimitri Taube
Deutsche Bahn erwartet ab Samstag Entspannung im Zugverkehr
Die Deutsche Bahn rechnet nach den aktuellen Unwettern durch Sturmtief „Elli“ ab Samstag mit einer Entspannung im Zugverkehr. Eine generelle Reisewarnung gebe es derzeit nicht, sagte Bahnsprecher Achim Stauß im „ZDF-Morgenmagazin“. Sicherheit habe für die Bahn weiterhin oberste Priorität. „Wir wollen natürlich auch nicht in unsicheren Situationen Züge auf die Strecke schicken, die dann vielleicht das Ziel nicht erreichen oder nicht wieder zurückfahren können“, sagte der Bahnsprecher. Da sei es besser, den Zug am Bahnhof zurückzuhalten.
Bis dahin komme es vor allem auf Strecken in Richtung Norden weiter zu Einschränkungen, unter anderem an die Nordsee sowie nach Kiel, Rostock und Rügen. Als Vorsichtsmaßnahme habe die Bahn dort bereits rund die Hälfte der Züge aus dem Verkehr genommen, um nach Abklingen der Wetterlage schneller wieder einen stabilen Betrieb aufnehmen zu können. Fahrgäste würden darüber rechtzeitig über die Auskunftssysteme informiert.
Probleme in den Zügen selbst, zum Beispiel bei Heizung, Toiletten oder Bordgastronomie, erwartet die Bahn nach eigenen Angaben eher weniger. Die Fahrzeuge würden vorgeheizt, auch Werkstätten seien entsprechend vorbereitet, sagte Stauß. Schwierig könne es erst dann werden, wenn es durch Eisbildung an Oberleitungen zu Stromausfällen komme. Sicherheit habe in solchen Fällen Vorrang, weshalb Züge teils vorsorglich gar nicht erst auf die Strecke geschickt würden.
Die Bahn empfiehlt, Verbindungen vor Reiseantritt zu prüfen oder Reisen nach Möglichkeit zu verschieben. Fahrkarten seien derzeit flexibel nutzbar, sodass auch zu anderen Zeiten ohne Zugbindung gefahren werden könne.
Bis dahin komme es vor allem auf Strecken in Richtung Norden weiter zu Einschränkungen, unter anderem an die Nordsee sowie nach Kiel, Rostock und Rügen. Als Vorsichtsmaßnahme habe die Bahn dort bereits rund die Hälfte der Züge aus dem Verkehr genommen, um nach Abklingen der Wetterlage schneller wieder einen stabilen Betrieb aufnehmen zu können. Fahrgäste würden darüber rechtzeitig über die Auskunftssysteme informiert.
Probleme in den Zügen selbst, zum Beispiel bei Heizung, Toiletten oder Bordgastronomie, erwartet die Bahn nach eigenen Angaben eher weniger. Die Fahrzeuge würden vorgeheizt, auch Werkstätten seien entsprechend vorbereitet, sagte Stauß. Schwierig könne es erst dann werden, wenn es durch Eisbildung an Oberleitungen zu Stromausfällen komme. Sicherheit habe in solchen Fällen Vorrang, weshalb Züge teils vorsorglich gar nicht erst auf die Strecke geschickt würden.
Die Bahn empfiehlt, Verbindungen vor Reiseantritt zu prüfen oder Reisen nach Möglichkeit zu verschieben. Fahrkarten seien derzeit flexibel nutzbar, sodass auch zu anderen Zeiten ohne Zugbindung gefahren werden könne.
Dimitri Taube
Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes zu „Elli“
„Ich würde es nicht als ein Jahrhundert-Event einordnen. Das ist es auf gar keinen Fall. Es ist ein winterlicher Sturm und – wenn man das große Ganze betrachtet – nichts sonderlich Außergewöhnliches.“DWD-Meteorologe David Menzel über die Auswirkungen des Sturmtiefs in Norddeutschland
Dimitri Taube
Meteorologen: Schlimmste Befürchtungen in Berlin und Brandenburg treten nicht ein
Entwarnung für Berlin und Brandenburg: Der angekündigte Schneefall bleibt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in weiten Teilen Brandenburgs und in Berlin nun aus. Es werde in der Nordhälfte Brandenburgs und in Berlin deutlich weniger Schnee herunterkommen als vorhergesagt, sagte ein DWD-Sprecher. Die Unwetterwarnung vor starkem Schneeverwehungen sei für Berlin und Brandenburg aufgehoben. Nur für den Landkreis Prignitz im äußersten Nordwesten bestehe die Warnung noch.
„Wir sehen keine Gefahr für Leib und Leben“, betonte der Sprecher. Am Nachmittag soll es dennoch leicht schneien, jedoch nicht in der zunächst vorhergesagten Intensität. Von den „schlimmsten Befürchtungen“ bleiben Berlin und die Nordhälfte Brandenburgs verschont. Kalt werde es aber weiterhin. Bei teils starken Böen könne die gefühlte Temperatur bei minus 20 Grad liegen. Der Süden Brandenburgs soll wie angekündigt mehrere Zentimeter Neuschnee bekommen.
„Wir sehen keine Gefahr für Leib und Leben“, betonte der Sprecher. Am Nachmittag soll es dennoch leicht schneien, jedoch nicht in der zunächst vorhergesagten Intensität. Von den „schlimmsten Befürchtungen“ bleiben Berlin und die Nordhälfte Brandenburgs verschont. Kalt werde es aber weiterhin. Bei teils starken Böen könne die gefühlte Temperatur bei minus 20 Grad liegen. Der Süden Brandenburgs soll wie angekündigt mehrere Zentimeter Neuschnee bekommen.
Dimitri Taube
Orkanartige Böen an der Nordseeküste
Das Sturmtief „Elli“ verschärft das Winterwetter in Niedersachsen und Bremen. Seit dem frühen Morgen gibt es an der Küste Windböen und stürmische Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 65 Kilometern pro Stunde, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Tagesverlauf werden an der Nordseeküste heftigere Sturmböen erwartet. Auf den Inseln bestehe die Gefahr einzelner orkanartiger Böen mit Geschwindigkeiten bis 110 Kilometern pro Stunde, hieß es.
Auch im niedersächsischen Binnenland ist es seit der Nacht ungemütlicher und windiger geworden, auch dort kommt es zu stürmischen Böen. Vielerorts schneit es. Bis zur Nacht zum Samstag werden der Vorhersage zufolge im Norden und der Mitte Niedersachsens bis zu 15 Zentimeter Neuschnee fallen. Im Harz werden stellenweise bis 30 Zentimeter Neuschnee erwartet. Wegen des kräftigen Windes warnt der Wetterdienst vor allem im Norden und der Mitte Niedersachsens vor starken Schneeverwehungen.
Auch im niedersächsischen Binnenland ist es seit der Nacht ungemütlicher und windiger geworden, auch dort kommt es zu stürmischen Böen. Vielerorts schneit es. Bis zur Nacht zum Samstag werden der Vorhersage zufolge im Norden und der Mitte Niedersachsens bis zu 15 Zentimeter Neuschnee fallen. Im Harz werden stellenweise bis 30 Zentimeter Neuschnee erwartet. Wegen des kräftigen Windes warnt der Wetterdienst vor allem im Norden und der Mitte Niedersachsens vor starken Schneeverwehungen.
Dimitri Taube
Wintersturm in Deutschland mit Kälte, Glätte und Schnee
Wintersturm „Elli“ bringt Deutschland Eiseskälte, Glätte und so viel Schnee wie lange nicht. An vielen Stellen kann es rutschig werden. Für weite Teile Norddeutschlands gelten Unwetterwarnungen, viele Schulen bleiben dicht. Erste Auswirkungen des Sturmtiefs sind schon zu spüren.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet „von Südwesten aufkommende, teils kräftige Schneefälle“, die sich bis zur Elbe ausbreiten. Bei stürmischem Ostwind sind Schneeverwehungen möglich, was zu größeren Behinderungen auf den Verkehrswegen führen kann, wie der Wetterdienst warnt. Im Süden und Westen Deutschlands soll der Schnee – bei ebenfalls stürmischem, aber aus südwestlichen Richtungen wehendem Wind – am Morgen rasch in Regen übergehen. Dann wird es sehr glatt.
In einem Streifen von der Nordsee bis in den Osten hinein können verbreitet um die 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Den meisten Schnee erwartet der Deutsche Wetterdienst für die sogenannten Staulagen der Mittelgebirge. An den Seiten der Berge, die dem Wind zugewandt sind, können 20 Zentimeter Neuschnee fallen, wie die Meteorologen in Offenbach am Morgen prognostizierten.
Und: „Ein Großteil des Schnees fällt dabei innerhalb von drei bis sechs Stunden – gebietsweise Unwetter!“, heißt es im Wetterbericht von 5 Uhr. Am Nachmittag und Abend sollen die Schneefälle dann allmählich nachlassen, dann werden nur noch wenige Zentimeter Neuschnee erwartet.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet „von Südwesten aufkommende, teils kräftige Schneefälle“, die sich bis zur Elbe ausbreiten. Bei stürmischem Ostwind sind Schneeverwehungen möglich, was zu größeren Behinderungen auf den Verkehrswegen führen kann, wie der Wetterdienst warnt. Im Süden und Westen Deutschlands soll der Schnee – bei ebenfalls stürmischem, aber aus südwestlichen Richtungen wehendem Wind – am Morgen rasch in Regen übergehen. Dann wird es sehr glatt.
In einem Streifen von der Nordsee bis in den Osten hinein können verbreitet um die 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Den meisten Schnee erwartet der Deutsche Wetterdienst für die sogenannten Staulagen der Mittelgebirge. An den Seiten der Berge, die dem Wind zugewandt sind, können 20 Zentimeter Neuschnee fallen, wie die Meteorologen in Offenbach am Morgen prognostizierten.
Und: „Ein Großteil des Schnees fällt dabei innerhalb von drei bis sechs Stunden – gebietsweise Unwetter!“, heißt es im Wetterbericht von 5 Uhr. Am Nachmittag und Abend sollen die Schneefälle dann allmählich nachlassen, dann werden nur noch wenige Zentimeter Neuschnee erwartet.
Dimitri Taube
Auswirkungen auf den Bahnverkehr
Die Bahn geht davon aus, dass bis Samstag Verspätungen und Zugausfälle im Fernverkehr möglich sind. Wer kann, sollte seine Reise verschieben. Schon gekaufte Tickets könnten auch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden. Mancherorts wurden vorsorglich Verbindungen des Regionalverkehrs gestrichen.
Bereits am Abend war es Zugausfällen auf einigen Fernverkehrsstrecken gekommen. Betroffen waren etwa die Strecken Kopenhagen-Hamburg, Westerland/Kiel-Hamburg, Binz/Stralsund/Rostock-Berlin, Norddeich/Emden-Hannover/Ruhrgebiet.
Die Bahn hat darüber hinaus Vorbereitungen getroffen: In Bayern zum Beispiel können von den mehr als 10 000 Weichen laut DB rund 8 140 beheizt werden, damit sie nicht einfrieren. Bei Schneeverwehungen würden schwere Loks über verschneite Gleise fahren und eine Spur für nachfolgende Züge ziehen, sagte eine Sprecherin. Allerdings sei man selbst bei bestmöglicher Vorbereitung nicht gegen alle Witterungsfolgen gefeit.
Bereits am Abend war es Zugausfällen auf einigen Fernverkehrsstrecken gekommen. Betroffen waren etwa die Strecken Kopenhagen-Hamburg, Westerland/Kiel-Hamburg, Binz/Stralsund/Rostock-Berlin, Norddeich/Emden-Hannover/Ruhrgebiet.
Die Bahn hat darüber hinaus Vorbereitungen getroffen: In Bayern zum Beispiel können von den mehr als 10 000 Weichen laut DB rund 8 140 beheizt werden, damit sie nicht einfrieren. Bei Schneeverwehungen würden schwere Loks über verschneite Gleise fahren und eine Spur für nachfolgende Züge ziehen, sagte eine Sprecherin. Allerdings sei man selbst bei bestmöglicher Vorbereitung nicht gegen alle Witterungsfolgen gefeit.
Dimitri Taube
Unfälle aufgrund der Glätte
Autofahren kann bei diesen Wetterverhältnissen hochgefährlich sein, der Deutsche Wetterdienst warnt vielerorts vor spiegelglatten Straßen. In der Nacht kam es bereits zu ersten Unfällen aufgrund der Glätte. In Baden-Württemberg rutschte ein Bus einen Hang hinunter. Dabei verletzten sich laut der örtlichen Polizei drei Menschen leicht. Etwa zwei Dutzend Lastwagen fuhren sich auf der schneebedeckten Autobahn 7 im unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen fest. Wie ein Polizeisprecher sagte, rückte in der Nacht unter anderem das Technische Hilfswerk (THW) zum Freischleppen aus.
Die Lagezentren in den Bundesländern sprachen in den frühen Morgenstunden allerdings insgesamt von einem bis dahin ruhigen Verlauf auf den Straßen mit eher kleinen Unfällen. Mancherorts wurde für Freitag vorsichtshalber der Busverkehr eingestellt oder schon vor Einschränkungen gewarnt.
Die Lagezentren in den Bundesländern sprachen in den frühen Morgenstunden allerdings insgesamt von einem bis dahin ruhigen Verlauf auf den Straßen mit eher kleinen Unfällen. Mancherorts wurde für Freitag vorsichtshalber der Busverkehr eingestellt oder schon vor Einschränkungen gewarnt.
Zwei Streufahrzeuge sind am frühen Morgen im dichten Schneefall in Hannover im Einsatz. Foto: Moritz Frankenberg/dpa
Dimitri Taube
Viele Schulen bleiben zu
In Hamburg, Niedersachsen, Bremen und in Teilen Schleswig-Holsteins fällt der reguläre Schulbetrieb flächendeckend aus. Nach Angaben der zuständigen Behörden gibt es teilweise Distanzunterricht und Notbetreuung für jüngere Kinder. Grund für die Schließung ist meist, dass die Schulbusse nicht fahren und eine sichere Anreise nicht gewährleistet werden kann.
Auch in einigen Regionen in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in Berlin fällt teils der Präsenzunterricht aus oder Eltern können ihre Kinder vom Unterricht entschuldigen. Mancherorts sind auch Kitas und Kindergärten betroffen.
In Bayern bleiben wegen glatter Straßen die Schulen in 18 Städten und Landkreisen von Niederbayern bis Unterfranken geschlossen. Das bedeutet allerdings nicht unbedingt, dass der Unterricht überall komplett ausfällt. Die Schulleitungen können eigenständig entscheiden, ob der Unterricht per Videokonferenz stattfindet.
Auch in einigen Regionen in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in Berlin fällt teils der Präsenzunterricht aus oder Eltern können ihre Kinder vom Unterricht entschuldigen. Mancherorts sind auch Kitas und Kindergärten betroffen.
In Bayern bleiben wegen glatter Straßen die Schulen in 18 Städten und Landkreisen von Niederbayern bis Unterfranken geschlossen. Das bedeutet allerdings nicht unbedingt, dass der Unterricht überall komplett ausfällt. Die Schulleitungen können eigenständig entscheiden, ob der Unterricht per Videokonferenz stattfindet.