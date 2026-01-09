Autobahnen in Osthessen: Lage beginnt sich zu entspannen

Nach den erheblichen wetterbedingten Verkehrsbehinderungen auf drei Autobahnen in Osthessen am frühen Morgen beginnt sich die Lage nach Angaben der Polizei wieder zu entspannen. Die Autobahnen A4 und A5 seien in den zuvor blockierten Abschnitten zwischen Kirchheimer Dreieck und Friedewald beziehungsweise vom Hattenbacher Dreieck bis Alsfeld Ost wieder frei, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Fulda mit. Die A7 sei zwischen Homberg und Bad Hersfeld wieder einspurig befahrbar.



Winterliche Straßenverhältnisse hatten zuvor für massive Probleme auf den Autobahnabschnitten gesorgt. Grund waren laut Polizei zumeist festgefahrene und querstehende Lastwagen. Diese Fahrzeuge seien inzwischen aus ihrer Lage befreit worden, teilte die Sprecherin mit.



Die Polizei hatte die Fahrer von Lastwagen dazu aufgefordert, die Autobahnen zu verlassen und Rastplätze anzusteuern. Räumfahrzeuge und das Technische Hilfswerk halfen dabei, die Situation zu entschärfen. Auf der A4 hatten sich nach Angaben eines Polizeisprechers gleich vier Sattelzüge „neben der Fahrspur eingegraben“. Auf der A7 war schon am frühen Morgen ein Lkw umgekippt und auf dem Seitenstreifen liegengeblieben. Auf der A5 rutschte ein Sattelzug von der Fahrbahn.



Bei dem Unfall auf der A7 wurde der Fahrer des umgestürzten Lkw leicht verletzt. Auch auf Bundes- und Landstraßen in Osthessen gab es am Freitagmorgen Unfälle, wie das Polizeipräsidium weiter berichtete. Bei Schlitz (Vogelsbergkreis) gab es einen Unfall mit drei Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.



Am Donnerstagabend hatten vier Kinder Schneebälle von einer Brücke auf die Autobahn 643 zwischen Wiesbaden und Mainz geworfen, wie die Autobahnpolizei berichtete. Eine Kugel traf die Windschutzscheibe eines 30-Jährigen aus Bad Camberg und beschädigte diese. Die Polizei entdeckte die Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren und brachte sie zu ihren Eltern.