Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Bundesliga-Spiele abgesagt
Bahn: Fernverkehr im Norden wird Samstagmorgen schrittweise wieder aufgenommen
Kräftiger Schneefall und Sturm bis Samstagmorgen
Weitere Länder kämpfen mit Unwetter – 380 000 Haushalte in Frankreich ohne Strom
Bayern: Zwei Tote nach Frontalzusammenstoß
Nadja Lissok
Erhebliche Lawinengefahr in den bayrischen Bergen
Mit stürmischem Westwind und Schneefall ist die Lawinengefahr in den bayerischen Bergen angestiegen. Oberhalb der Waldgrenze ist die Gefahr nun erheblich, Stufe drei von fünf im Lawinenlagebericht. Unterhalb davon ist die Gefahr mäßig, was Stufe zwei entspricht. Das Problem sei dem Lawinenwarndienst zufolge der „Triebschnee“. Dieser lockere Neuschnee wird vom Wind verweht, lagert an der windabgewandten Seite von Steilhängen, in Rinnen und Mulden und bildet dort harte Schichten. Diese Schichten können besonders leicht ins Rutschen geraten, weil sie schlecht mit dem darunterliegenden Schnee verbunden sind. Sie bilden ein Schneebrett.
Gefahrenstellen befänden sich auch im Übergangsbereich zwischen Wald und freier Fläche, in Waldschneisen und Lichtungen. „Lawinen können vereinzelt auch groß werden“, hieß es. Auch in den nächsten Tagen bleibt die Lawinenlage der Prognose zufolge vorerst kritisch. Der in der Saison täglich veröffentlichte Lawinenlagebericht dient nicht nur Bewohnern alpiner Gebiete, sondern vor allem auch Wintersportlern wie Skitourengehern zur Einschätzung. Er hat fünf Stufen, die von gering über mäßig und erheblich bis zu groß und sehr groß reichen. Bei Stufe drei ist für Touren abseits gesicherter Pisten auf jeden Fall lawinenkundliches Beurteilungsvermögen erforderlich.
Nadja Lissok
DWD: Viel Schnee sollte in Norddeutschland nicht mehr fallen
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für Norddeutschland nicht mehr mit großem Schneefall. In Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern könne es zwar im Laufe des Samstags noch einzelne Schneeschauer von der Ostsee her geben. Mit Blick auf die Schneemengen sei aber nichts Großartiges mehr zu erwarten, sagte der Meteorologe vom Dienst, Christian Paulmann. Allerdings stünden im Nordosten Tage mit strengem Frost bevor.
Nadja Lissok
Busse in Hannover fahren am Abend und in der Nacht nicht
Der Busverkehr in Stadt und Region Hannover ist seit 19 Uhr komplett eingestellt. Nach Vorfällen mit festgefahrenen und rutschenden Bussen sei die Sicherheit der Fahrgäste nicht mehr gewährleistet, teilte das zuständige Verkehrsunternehmen Üstra mit. Informationen für den morgigen Samstag gäbe es rechtzeitig.
Amelie Schmidt
Bundesliga-Spiele abgesagt
Das für Samstag geplante Spiel der beiden Fußball-Erstligisten FC St. Pauli und RB Leipzig wird wegen der extremen Witterungsbedingungen und Sicherheitsrisiken abgesagt, wie die Deutsche Fußball Liga und die Clubs mitteilen. Gleiches gilt für das Spiel zwischen Werder Bremen und 1899 Hoffenheim – abgesagt wegen flächendeckender Vereisungen und erheblicher Schneeverwehungen rund um das Stadion.
Dimitri Taube
Bahn: Fernverkehr im Norden wird Samstagmorgen schrittweise wieder aufgenommen
Fahrgäste müssen sich auch am morgigen Samstag noch bundesweit auf Einschränkungen und Zugausfälle einstellen, teilt die Deutsche Bahn mit. Den wegen Unwetters eingestellten Fernverkehr in Norddeutschland will das Unternehmen am Samstagmorgen wieder langsam aufnehmen.
Noch am Vormittag konnte ein Bahnsprecher nicht sagen, wie lange die Einschränkungen andauern würden. Die Lage sei sehr dynamisch, eine seriöse Prognose nicht möglich. „Ich kann nur versprechen, dass wir alles dafür tun, die Strecken schnell und sicher freizubekommen“, erklärte er. Die Bahn hatte zuvor den Zugverkehr im Großraum Hannover aufgrund des Wintersturms „Elli“, der mit geballten Schneeladungen übers Land zieht, eingestellt. Betroffen davon ist auch der Fernverkehr, vor allem Verbindungen von Hannover in Richtung Norden. Auch zwischen Berlin und NRW fahren derzeit keine Fernzüge. Es bringe nichts, Züge fahren zu lassen, die dann auf freier Strecke halten müssten, sagte der Bahnsprecher. Die Bahn könne Fahrgäste besser in den Bahnhöfen versorgen als draußen. In Hannover stelle die DB Aufenthaltszüge bereit.
Auch in Ostdeutschland nehmen laut Bahn die witterungsbedingten Beeinträchtigungen zu. Es sei dort im Laufe des Tages mit weiteren Einschränkungen zu rechnen. Das Unternehmen empfiehlt, Verbindungen vor Reiseantritt zu prüfen oder Reisen nach Möglichkeit zu verschieben. Der Konzern hat die Zugbindung für bereits gekaufte Tickets für Reisen zwischen dem 8. und dem 11. Januar aufgehoben. Diese Fahrkarten behalten auch in den Tagen danach ihre Gültigkeit und sind flexibel nutzbar.
Noch am Vormittag konnte ein Bahnsprecher nicht sagen, wie lange die Einschränkungen andauern würden. Die Lage sei sehr dynamisch, eine seriöse Prognose nicht möglich. „Ich kann nur versprechen, dass wir alles dafür tun, die Strecken schnell und sicher freizubekommen“, erklärte er. Die Bahn hatte zuvor den Zugverkehr im Großraum Hannover aufgrund des Wintersturms „Elli“, der mit geballten Schneeladungen übers Land zieht, eingestellt. Betroffen davon ist auch der Fernverkehr, vor allem Verbindungen von Hannover in Richtung Norden. Auch zwischen Berlin und NRW fahren derzeit keine Fernzüge. Es bringe nichts, Züge fahren zu lassen, die dann auf freier Strecke halten müssten, sagte der Bahnsprecher. Die Bahn könne Fahrgäste besser in den Bahnhöfen versorgen als draußen. In Hannover stelle die DB Aufenthaltszüge bereit.
Amelie Schmidt
Ostsee: mögliche Überschwemmungen und eingestellter Fährbetrieb
Die Sturmflut der Ostsee könnte höher steigen als zunächst erwartet. In Flensburg rechnet das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) mit einem bis zu 1,5 Meter erhöhten Wasserstand. Tiefer gelegene Bereiche am Hafen würden dann überschwemmt. Für Lübeck sieht das BSH 1,2 Meter und für die Kieler Bucht maximal 1,4 Meter voraus. Der erhöhte Wasserstand und die Gischt könne in Kombination mit den Minusgraden gefährliche Glatteisflächen hervorrufen, wie die Stadt Kiel mitteilt. Der nördliche Abschnitt der Uferpromenade „Kiellinie“ zwischen Lindenallee und Koesterallee wurde deshalb bis voraussichtlich Samstagnachmittag gesperrt.
Aufgrund des Hochwassers und des Sturmes kommt es auch beim Fährbetrieb zu Ausfällen. Zwischen Rostock und dem dänischen Gedser wurden mehrere Fährfahrten am Freitag eingestellt. Auch für stattfindende Fahrten rät die zuständige Reederei wegen des Wetters zur Vorsicht.
Dimitri Taube
VW sagt Golf-Spätschicht in Wolfsburg ab
Das Sturmtief bremst bei VW nun auch in Wolfsburg die Produktion: Weil wegen verschneiter Straßen nicht genug Teile von den Zulieferern ankommen, wurde im Stammwerk eine der drei geplanten Spätschichten abgesagt. Betroffen sei ausschließlich die Golf-Fertigung, die vorzeitig ins Wochenende gehe. Tiguan, Touran und Tayron laufen laut VW auf zwei Produktionslinien weiter.
In Emden hatte VW die Produktion am Freitag bereits vorsorglich komplett gestoppt. Ein eigentlich für Ende Januar in Emden geplanter Ruhetag sei auf diesen Freitag vorgezogen worden. Der Standort hat mehr als 8000 Mitarbeiter.
Dimitri Taube
Kräftiger Schneefall und Sturm bis Samstagmorgen
Bis zum Abend erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiter teils kräftige Schneefälle und schwierige Verkehrsverhältnisse. Von der Nordsee bis in den Osten Deutschlands falle verbreitet Schnee, örtlich auch intensiv. „Teilweise kommen zwei bis drei Zentimeter Neuschnee pro Stunde zusammen“, sagte ein DWD-Meteorologe. „Also da ist ganz ordentlicher Neuschneezuwachs.“ Im Laufe des Nachmittags lasse der Schneefall zwar etwas nach, halte regional aber an.
Im Südwesten gehen schauerartige Regenfälle am Nachmittag und Abend wieder zunehmend in Schnee über. In Hochlagen des Schwarzwaldes seien bis Sonntagfrüh bis 40 Zentimeter, in Staulagen bis zu 50 Zentimeter Neuschnee möglich. Eine entsprechende Unwetterwarnung gilt von Freitagabend an. Gleichzeitig warnt der Deutsche Wetterdienst im Südwesten vor orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunden oberhalb von 1000 Metern. In exponierten Lagen müsse mit Orkanböen bis 130 km/h gerechnet werden. Bis Samstagmorgen gilt für mehrere Regionen im Schwarzwald eine Unwetterwarnung der Stufe 3 von 4 des Deutschen Wetterdienstes.
Der DWD rechnet vor allem durch Schnee, Verwehungen und Sturm weiter mit erheblichen Beeinträchtigungen im Straßen- und Schienenverkehr. Entsprechende Warnungen vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen gelten weiterhin.
Dimitri Taube
Zahl der gestrichenen Flüge am Flughafen Hamburg steigt
Auch an einigen Flughäfen gibt es witterungsbedingte Einschränkungen. So steigt etwa am Airport Hamburg infolge des Sturmtiefs die Zahl der gestrichenen Flüge. Inzwischen seien 25 Starts und 22 Landungen abgesagt worden, teilte der Flughafen auf seiner Internetseite mit. Am Morgen war noch von 18 Starts und 19 Landungen die Rede.
„Aufgrund der anhaltenden Extremwetterlage kommt es zu Beeinträchtigungen im Luftverkehr, nicht nur in Hamburg, sondern auch an wichtigen Luftfahrt-Drehkreuzen wie Amsterdam oder Paris. Es gibt Verzögerungen, die Airlines haben zurzeit einzelne Flüge gestrichen“, sagte eine Flughafen-Sprecherin.
Das Winterdienstteam sei wie in den vergangenen Tagen ununterbrochen im Einsatz. „Die Pisten und Betriebsflächen müssen geräumt und jedes Flugzeug vor dem Start aufwendig enteist werden.“
Flugreisende wurden aufgefordert, sich vor Abflug bei ihrer Airline über den Status des Fluges zu informieren.
Julia Bergmann
Weitere Länder kämpfen mit Unwetter – 380 000 Haushalte in Frankreich ohne Strom
Auch in Frankreich und Großbritannien sorgt Sturmtief „Elli“ unter dem Namen „Goretti“ für massive Einschränkungen im Alltag vieler Menschen. In Frankreich sind rund 380 000 Haushalte ohne Strom, nachdem „Goretti“ in der Nacht mit Geschwindigkeiten von örtlich bis zu 200 Kilometern pro Stunde über den Nordwesten des Landes gezogen ist. Das Atomkraftwerk Flamanville in Nordfrankreich wurde in der Nacht zu Freitag wegen des heftigen Sturms abgeschaltet. Trotz vieler umgestürzter Bäume und Verkehrsbehinderungen wurden nach vorläufiger Bilanz des Innenministeriums lediglich sechs Menschen leicht verletzt, wie Medien berichteten. In der Bretagne brachen in der Nacht 10 bis 13 Meter hohe Wellen über einige Küstenabschnitte herein.
In Nordfrankreich sollen am Freitag bis auf wenige Ausnahmen keine Züge fahren. In der Normandie und der Bretagne soll der Bahnverkehr am Nachmittag wieder anlaufen. Behinderungen gibt es auch im Großraum Paris sowie im Elsass und in Lothringen. In den Departements Manche und Seine-Maritime bleiben die Schulen geschlossen. Die Behörden hatten eindringlich vor den Gefahren des Sturms gewarnt und die Menschen aufgerufen, sich möglichst in ihren Wohnungen aufzuhalten. Inzwischen ist der Sturm wieder abgeflaut.
In Großbritannien mussten mehr als 55 000 Haushalte nach Angaben des Stromnetzbetreibers National Grid am Vormittag ohne Strom auskommen, die meisten davon im Südwesten und in den westlichen Midlands. Vielerorts bleiben die Schulen zu, Straßen sind durch umgestürzte Bäume und beschädigte Stromleitungen gesperrt, Züge stehen still. Im stark betroffenen Cornwall in England wurden die Bewohner gebeten, auf nicht notwendige Reisen zu verzichten.
Der Nachrichtenagentur PA zufolge wurden am Londoner Flughafen Heathrow mindestens 69 Starts und Landungen gestrichen, die meisten davon Kurzstreckenflüge der Fluggesellschaft British Airways. Etwa 9000 Fluggäste dürften demnach betroffen sein. Auch Flüge nach Deutschland wurden gestrichen, wie auf der Webseite des Flughafens zu sehen ist.
Dimitri Taube
Autobahnen in Osthessen: Lage beginnt sich zu entspannen
Nach den erheblichen wetterbedingten Verkehrsbehinderungen auf drei Autobahnen in Osthessen am frühen Morgen beginnt sich die Lage nach Angaben der Polizei wieder zu entspannen. Die Autobahnen A4 und A5 seien in den zuvor blockierten Abschnitten zwischen Kirchheimer Dreieck und Friedewald beziehungsweise vom Hattenbacher Dreieck bis Alsfeld Ost wieder frei, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Fulda mit. Die A7 sei zwischen Homberg und Bad Hersfeld wieder einspurig befahrbar.
Winterliche Straßenverhältnisse hatten zuvor für massive Probleme auf den Autobahnabschnitten gesorgt. Grund waren laut Polizei zumeist festgefahrene und querstehende Lastwagen. Diese Fahrzeuge seien inzwischen aus ihrer Lage befreit worden, teilte die Sprecherin mit.
Die Polizei hatte die Fahrer von Lastwagen dazu aufgefordert, die Autobahnen zu verlassen und Rastplätze anzusteuern. Räumfahrzeuge und das Technische Hilfswerk halfen dabei, die Situation zu entschärfen. Auf der A4 hatten sich nach Angaben eines Polizeisprechers gleich vier Sattelzüge „neben der Fahrspur eingegraben“. Auf der A7 war schon am frühen Morgen ein Lkw umgekippt und auf dem Seitenstreifen liegengeblieben. Auf der A5 rutschte ein Sattelzug von der Fahrbahn.
Bei dem Unfall auf der A7 wurde der Fahrer des umgestürzten Lkw leicht verletzt. Auch auf Bundes- und Landstraßen in Osthessen gab es am Freitagmorgen Unfälle, wie das Polizeipräsidium weiter berichtete. Bei Schlitz (Vogelsbergkreis) gab es einen Unfall mit drei Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.
Am Donnerstagabend hatten vier Kinder Schneebälle von einer Brücke auf die Autobahn 643 zwischen Wiesbaden und Mainz geworfen, wie die Autobahnpolizei berichtete. Eine Kugel traf die Windschutzscheibe eines 30-Jährigen aus Bad Camberg und beschädigte diese. Die Polizei entdeckte die Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren und brachte sie zu ihren Eltern.
Dimitri Taube
Bayern: Zwei Tote nach Frontalzusammenstoß
Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im bayerischen Landkreis Dingolfing-Landau sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, war eines der Autos auf einer Staatsstraße bei Reisbach ins Schleudern geraten, vermutlich wegen des Winterwetters. Das Fahrzeug geriet daraufhin auf die Gegenspur, es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto. Ein Fahrer und sein Beifahrer erlitten tödliche Verletzungen, der Fahrer des anderen Wagens wurde laut Polizei schwer verletzt. Die Straße war bis in den Morgen gesperrt, die Einsatzkräfte waren vor Ort, wie die Polizei erklärte. Bisher gab es keine weiteren Informationen zu dem Unfall.
Hinweis der Redaktion: In der früheren Version des Textes hieß es, beide Fahrer seien tödlich verletzt worden. Laut Polizei starben aber der Fahrer und der Beifahrer eines Wagens, der Fahrer des anderen Fahrzeugs wurde schwer verletzt.
Dimitri Taube
Bahn stellt Fernverkehr im Norden ein – auch Regionalzüge fallen aus
Die Deutsche Bahn stellt wegen des stürmischen Winterwetters den Fernverkehr im Norden Deutschlands bis mindestens zum Mittag ein. Das teilte das Unternehmen mit.
In der Mitteilung der Bahn heißt es: „Der gesamte Schienenverkehr im Großraum Hannover ist bis mindestens heute Mittag eingestellt. Damit ist eines unserer wichtigsten Drehkreuze betroffen und der Fernverkehr im Norden Deutschlands nicht mehr möglich.“ Dies sei notwendig, um Fahrgäste, Mitarbeitende und Fahrzeuge zu schützen.
Das Ganze wirkt sich auch auf den Bahnverkehr in anderen Bundesländern aus, unter anderem in Nordrhein-Westfalen. Züge etwa nach Berlin und Hamburg fahren nach Angaben eines Bahnsprechers nur bis Dortmund, Münster oder Bielefeld und enden dort. Einzelne Züge würden auch schon deutlich früher gestoppt. Reisende sollten die aktuelle Lage in der Online-Fahrplanauskunft checken.
Im Norden stellen zudem Regionalzüge den Betrieb ein. Das Unternehmen Start Niedersachsen teilte mit, dass keine Züge mehr fahren. Start-Züge fahren sonst unter anderem Hannover, Hildesheim, Hamburg und Bremen an. Auch die S-Bahn Hannover hat wegen des Winterwetters bereits den Betrieb eingestellt, sowohl mit Zügen als auch mit Ersatzbussen. Das Eisenbahn-Unternehmen Erixx wies ebenfalls auf ausfallende und verspätete Züge hin. Ab Mittag sei vermutlich kein Betrieb mehr möglich. Die Erixx-Züge verkehren zwischen Hannover, dem Harz, Braunschweig und der Lüneburger Heide. Ähnlich äußerte sich das Unternehmen Metronom, das zur gleichen Betreibergesellschaft gehört. Einzelne Verbindungen in den Räumen Hamburg und Bremen sind bereits gestrichen.
Dimitri Taube
Deutsche Bahn erwartet ab Samstag Entspannung im Zugverkehr
Die Deutsche Bahn rechnet nach den aktuellen Unwettern durch Sturmtief „Elli“ ab Samstag mit einer Entspannung im Zugverkehr. Eine generelle Reisewarnung gebe es derzeit nicht, sagte Bahnsprecher Achim Stauß im „ZDF-Morgenmagazin“. Sicherheit habe für die Bahn weiterhin oberste Priorität. „Wir wollen natürlich auch nicht in unsicheren Situationen Züge auf die Strecke schicken, die dann vielleicht das Ziel nicht erreichen oder nicht wieder zurückfahren können“, sagte der Bahnsprecher. Da sei es besser, den Zug am Bahnhof zurückzuhalten.
Bis dahin komme es vor allem auf Strecken in Richtung Norden weiter zu Einschränkungen, unter anderem an die Nordsee sowie nach Kiel, Rostock und Rügen. Als Vorsichtsmaßnahme habe die Bahn dort bereits rund die Hälfte der Züge aus dem Verkehr genommen, um nach Abklingen der Wetterlage schneller wieder einen stabilen Betrieb aufnehmen zu können. Fahrgäste würden darüber rechtzeitig über die Auskunftssysteme informiert.
Probleme in den Zügen selbst, zum Beispiel bei Heizung, Toiletten oder Bordgastronomie, erwartet die Bahn nach eigenen Angaben eher weniger. Die Fahrzeuge würden vorgeheizt, auch Werkstätten seien entsprechend vorbereitet, sagte Stauß. Schwierig könne es erst dann werden, wenn es durch Eisbildung an Oberleitungen zu Stromausfällen komme. Sicherheit habe in solchen Fällen Vorrang, weshalb Züge teils vorsorglich gar nicht erst auf die Strecke geschickt würden.
Die Bahn empfiehlt, Verbindungen vor Reiseantritt zu prüfen oder Reisen nach Möglichkeit zu verschieben. Fahrkarten seien derzeit flexibel nutzbar, sodass auch zu anderen Zeiten ohne Zugbindung gefahren werden könne.
Dimitri Taube
Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes zu „Elli“
„Ich würde es nicht als ein Jahrhundert-Event einordnen. Das ist es auf gar keinen Fall. Es ist ein winterlicher Sturm und – wenn man das große Ganze betrachtet – nichts sonderlich Außergewöhnliches.“DWD-Meteorologe David Menzel über die Auswirkungen des Sturmtiefs in Norddeutschland