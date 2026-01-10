Weitere Länder kämpfen mit Unwetter – 380 000 Haushalte in Frankreich ohne Strom

Auch in Frankreich und Großbritannien sorgt Sturmtief „Elli“ unter dem Namen „Goretti“ für massive Einschränkungen im Alltag vieler Menschen. In Frankreich sind rund 380 000 Haushalte ohne Strom, nachdem „Goretti“ in der Nacht mit Geschwindigkeiten von örtlich bis zu 200 Kilometern pro Stunde über den Nordwesten des Landes gezogen ist. Das Atomkraftwerk Flamanville in Nordfrankreich wurde in der Nacht zu Freitag wegen des heftigen Sturms abgeschaltet. Trotz vieler umgestürzter Bäume und Verkehrsbehinderungen wurden nach vorläufiger Bilanz des Innenministeriums lediglich sechs Menschen leicht verletzt, wie Medien berichteten. In der Bretagne brachen in der Nacht 10 bis 13 Meter hohe Wellen über einige Küstenabschnitte herein.



In Nordfrankreich sollen am Freitag bis auf wenige Ausnahmen keine Züge fahren. In der Normandie und der Bretagne soll der Bahnverkehr am Nachmittag wieder anlaufen. Behinderungen gibt es auch im Großraum Paris sowie im Elsass und in Lothringen. In den Departements Manche und Seine-Maritime bleiben die Schulen geschlossen. Die Behörden hatten eindringlich vor den Gefahren des Sturms gewarnt und die Menschen aufgerufen, sich möglichst in ihren Wohnungen aufzuhalten. Inzwischen ist der Sturm wieder abgeflaut.



In Großbritannien mussten mehr als 55 000 Haushalte nach Angaben des Stromnetzbetreibers National Grid am Vormittag ohne Strom auskommen, die meisten davon im Südwesten und in den westlichen Midlands. Vielerorts bleiben die Schulen zu, Straßen sind durch umgestürzte Bäume und beschädigte Stromleitungen gesperrt, Züge stehen still. Im stark betroffenen Cornwall in England wurden die Bewohner gebeten, auf nicht notwendige Reisen zu verzichten.



Der Nachrichtenagentur PA zufolge wurden am Londoner Flughafen Heathrow mindestens 69 Starts und Landungen gestrichen, die meisten davon Kurzstreckenflüge der Fluggesellschaft British Airways. Etwa 9000 Fluggäste dürften demnach betroffen sein. Auch Flüge nach Deutschland wurden gestrichen, wie auf der Webseite des Flughafens zu sehen ist.