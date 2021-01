Winter in Hannover: Züge stehen am Hauptbahnhof. Der Fernverkehr der Deutschen Bahn ist in weiten Teilen Norddeutschlands stark beeinträchtigt.

Ein alter, ok ganz alter, Werbespruch der Bahn aus den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts lautet: "Alle reden vom Wetter. Wir nicht." Auf dem Plakat ist eine Lock zu sehen, die sich durch ein Schneegestöber wühlt. Keine Ahnung, ob die Bahnen das damals wirklich je konnten. Ist ja Werbung.

Eigentlich sind wir seit Jahren andere Meldungen gewöhnt: Schnee und Eis beeinträchtigen den Bahnverkehr. So auch in der Nacht zum Samstag. Da heißt es wieder einmal: Der Fernverkehr der Deutschen Bahn ist wegen witterungsbedingter Störungen in weiten Teilen Norddeutschlands stark beeinträchtigt worden. Mehrere Orte seien voraussichtlich bis in die frühen Morgenstunden nicht mit dem Fernverkehr erreichbar, darunter Bremen, Kiel, Lübeck und Westerland, teilte die Deutsche Bahn mit. Bei der Suche nach konkreten Reiseverbindungen werden unter anderem Weichenstörungen wegen Schnee und Eis im Raum Hannover und Hamburg angegeben.

Auf mehreren Strecken musste der Fernverkehr demnach komplett eingestellt werden: Hannover-Bremen, Hamburg-Bremen sowie Hamburg-Hannover. Kurz vor Mitternacht hieß es dann, diese Störung sei beendet, der Fernverkehr sei am Samstag wieder ohne Einschränkungen möglich. Zwischen Hannover und Frankfurt/Main waren die Reisemöglichkeiten mit dem Fernverkehr den Angaben zufolge am Freitagabend stark eingeschränkt.

Auch zahlreiche Autounfälle

Zuvor hatte der private Bahnbetreiber Metronom mitgeteilt, dass er wegen schwieriger winterlicher Witterungsbedingungen am Freitagabend seinen Zugverkehr in Niedersachsen komplett einstellt. "Eisregen und Schnee haben große Teile der Eisenbahnstrecken in Niedersachsen lahmgelegt. Dies betrifft auch metronom, enno und erixx", teilte das Unternehmen in Uelzen mit. "Für den Samstagmorgen erwarten wir weiterhin starke Beeinträchtigungen auf den Strecken, sofern die Weichen über Nacht nicht repariert werden können", hieß es später von Metronom. "Bitte vermeiden Sie wenn möglich auch morgen früh Fahrten, oder informieren sich in der elektronischen Fahrplanauskunft."

Auf das Auto umzusteigen ist allerdings auch kein so richtig guter Gedanke: Starker Schneefall führte beispielsweise in Schleswig-Holstein schon ab Freitagnachmittag zu zahlreichen Glätteunfällen. Knapp 40 solcher Unfälle meldete die Polizei-Leitstelle in Elmshorn am Freitagabend. Glücklicherweise sei es meist bei Blechschäden geblieben.