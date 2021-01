Von Karin Janker, Madrid

Sie heißt Filomena und sie schafft, was bisher kein Politiker mit Corona-Maßnahmen erreicht hat: Die Madrilenen bleiben an diesem Wochenende zu Hause. Notgedrungen, denn sie sind eingeschneit. Bis zu 50 Zentimeter Schnee hat das Sturmtief Filomena binnen weniger Stunden über der spanischen Hauptstadt niedergehen lassen. Einen derart heftigen Wintereinbruch hat es in Spanien laut Meteorologen seit 50 Jahren nicht mehr gegeben. Dies sei der schlimmste Schneesturm seit 1971, sagte Innenminister Fernando Grande-Marlaska bei einer Pressekonferenz an diesem Samstag.

In der Folge ist das Leben in Madrid und in den umliegenden Regionen quasi lahmgelegt. In der Nacht zum Samstag saßen 1500 Autofahrer auf den Ringautobahnen rund um die Stadt fest. Es gab zu wenige Räumfahrzeuge, zum Teil berichteten sogar Fahrer von Feuerwehrautos, dass ihre Winterreifen dem Schnee und Eis nicht gewachsen waren. Das Militär musste hunderte Autos freischaufeln, die nicht mehr von der Stelle kamen.

"Ich musste mir das Benzin einteilen, damit die Heizung im Auto nicht ausfiel", berichtete der Zeitung El Mundo ein Autofahrer, der 14 Stunden auf dem Weg von der Arbeit nach Hause festsaß. Der Flughafen Barajas, Europas Tor nach Südamerika, hat am Samstag seinen Betrieb komplett eingestellt. Fast wäre auch die Mannschaft von Real Madrid nicht mehr rausgekommen. Vier Stunden saßen die Fußballer am Freitagabend im Flieger auf dem vereisten Rollfeld, bis der sie zum Samstagsspiel gegen Osasuna nach Pamplona bringen konnte. Ob das Spiel unter diesen Wetterbedingungen überhaupt stattfinden kann, ist jedoch unklar.

Besonders schlimm trifft das extreme Wetter jene Menschen, die in der Cañada Real leben: Europas größter Slum liegt unweit von Madrid, ein Großteil seiner Bewohner - viele von ihnen Immigranten - lebt seit drei Monaten ohne Strom. Die Stadt wollte die Elektrizitätsprobleme eigentlich in diesen Wochen lösen. Doch passiert ist nichts, die Menschen behelfen sich mit Dieselaggregaten, wie El País berichtet. Nun sitzen sie fest und der Treibstoff droht ihnen auszugehen.

Ein Krankenhaus richtet eine Notunterkunft für sein Personal ein

Andere konnten den Schneefällen gelassener begegnen: In Madrid spielten sich an diesem Samstag nie gesehene Szenen ab. Auf Hauptverkehrsstraßen wie der Gran Vía oder der Calle Ferraz waren Skifahrer und Snowboarder unterwegs. In vielen Vierteln der Stadt waren Skier mitunter die beste Art, sich vorwärtszubewegen.

Denn die wenigen Räumfahrzeuge schafften es bei nicht endendem Schneefall kaum, die Straßen freizulegen. Auch die Zufahrtsstraßen zu Krankenhäusern waren betroffen. Das Hospital La Paz richtete für seine Mitarbeiter, die am Freitagabend nicht mehr nach Hause kamen, eine Notunterkunft in einer Turnhalle ein. In anderen Krankenhäusern fehlten am Samstag Ärzte und Pfleger, die wegen der Straßenverhältnisse nicht zur Arbeit erscheinen konnten.

Damit nicht zusätzliche Unfälle die Situation in den Krankenhäusern verschlimmerten, die aufgrund der Pandemie ohnehin angespannt ist, rief Innenminister Marlaska die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, zu Hause zu bleiben. Die Rettungskräfte und das Militär seien im Dauereinsatz und sollten nicht zusätzlich belastet werden.

In der Region Madrid wurde am Samstag die Leiche eines Mannes im Schnee geborgen, in Andalusien starben zwei Menschen durch eine plötzliche Überschwemmung. In den kommenden Tagen soll Filomena weiter nach Süden ziehen. Dann wird der Schneefall in Madrid nachlassen - doch das nächste Wetterextrem droht schon zur Wochenmitte: Dann soll es in Madrid Tiefsttemperaturen von bis zu 13 Grad unter Null geben.