Schmuck, Trophäen und Co: Janet Jackson versteigert über 800 Gegenstände. Echte Sammler und Fans der US-Popsängerin Janes Jackson kamen am Sonntag in New York auf ihre Kosten: dort versteigerte die Sängerin rund 800 persönliche Gegenstände.