Sicherer HeimwegEin Schlumpf-Spray soll für Sicherheit sorgen

Einige Frauen haben ihr Schutz-Spray immer dabei.
Einige Frauen haben ihr Schutz-Spray immer dabei. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Nach dem Mord an einer Jugendlichen boomt in den Niederlanden ein Selbstverteidigungsspray mit einem kuriosen Namen. Doch der Nutzen ist mehr als umstritten.

Von Hannah Simon

In Amsterdam wurde im vergangenen August eine 17-Jährige auf ihrem Heimweg ermordet. 16 Kilometer wollte sie mit dem E-Bike nach Hause fahren, der Täter riss die Jugendliche vom Rad und tötete sie. Während des Angriffs setzte sie zwar einen Notruf ab, aber als die Einsatzkräfte am Tatort ankamen, war sie bereits tot.

