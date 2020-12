Von Oliver Klasen

Im Berufsleben heißt es gern, man solle eine anstehende Aufgabe bitteschön as soon as possible erledigen, so schnell wie möglich. Dummerweise dauert es manchmal trotzdem sehr lange. Beim Flughafen BER zum Beispiel. Der ist neun Jahre zu spät eröffnet worden, eben as soon as possible, jedenfalls nach Berliner Verhältnissen.

Wer immer sich im Jahr 1973 in der englischen Grafschaft Kent den Schlüssel zu einem mittelalterlichen Turm ausgeliehen hat, hat diesen Satz womöglich auch zu hören bekommen. Geben Sie den Schlüssel as soon as possible zurück. Es dauerte aber dann trotzdem sehr lange. 47 Jahre nämlich.

Der etwa 100 Jahre alte Messingschlüssel traf kürzlich per Post im Büro der Denkmalschutzorganisation English Heritage ein, zusammen mit einer handgeschriebenen Nachricht. "Anbei finden Sie einen großen Schlüssel zum St. Leonards-Turm. Ausgeliehen 1973. Zurückgegeben 2020. Entschuldigung für die Verspätung. Grüße!"

Die Damen und Herren von English Heritage regen sich nicht einmal groß auf. Die Person, die den Brief geschrieben habe, solle sich doch bitte melden und ihre Geschichte erzählen, sagt Roy Porter, der Kurator. Man wolle die "Ehrlichkeit desjenigen, der den Schlüssel zurückgebracht habe, mit einer Mitgliedschaft belohnen". Die berechtigt zum kostenlosen Besuch von Denkmälern und Naturwundern, wie etwa dem weltbekannten Stonehenge. In Abwandlung eines berühmten Satzes von Michail Gorbatschow: Wer zu spät kommt, den belohnt das Leben!

