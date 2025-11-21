In der nordrhein-westfälischen Stadt Velbert hat das barocke ehemalige Wasserschloss Hardenberg gebrannt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, entdeckte eine Polizeistreife das Feuer in den frühen Morgenstunden gegen 4.30 Uhr. Kurz darauf habe der Dachstuhl bereits in Vollbrand gestanden. Die Flammen hätten sich auf das gesamte historische Gebäude ausgebreitet und einen massiven großflächigen Schaden verursacht.

Der Dachstuhl sei möglicherweise einsturzgefährdet, zitiert der WDR einen Feuerwehrsprecher. Unklar sei, ob das Gebäude gerettet werden kann.

Ein Fachberater des Technisches Hilfswerks sei am Ort, um das komplette Ausmaß einzuschätzen. Die Löscharbeiten sind noch im Gange, verletzt wurde niemand. Wie der WDR berichtet, seien etwa 80 Feuerwehrkräfte auch aus den Nachbarstädten im Einsatz. Über die Ursache des Brandes und die Schadenshöhe konnte noch keine Auskunft gegeben werden.

In einem Video des WDR vom Vormittag steht das Gebäude nicht mehr von außen sichtbar in Flammen, jedoch gibt es weiterhin eine starke Rauchentwicklung.

Das Schloss Hardenberg wurde im Spätmittelalter errichtet und war nach Angaben der Stadt Velbert ein als Verteidigungsanlage gebauter Wohnsitz mit repräsentativen Aufgaben. Die Anlage war ursprünglich von großen Wasserflächen umgeben.

Das Schloss und die unterirdischen Verteidigungsanlagen wurden seit einigen Jahren für mehrere Millionen Euro saniert. Bis 2026 sollte das Schloss zu einem Naturerlebniszentrum umgebaut werden. Nun haben die Flammen große Teile des Schlosses zerstört.

Korrektur: In einer früheren Version dieses Artikels haben wir Velbert in Nordrhein-Westfalen fälschlicherweise in Niedersachsen verortet.