Ein Auto hat in Schleswig-Holstein die Wand eines Einfamilienhauses durchbrochen, ein 85-jähriger Bewohner wurde durch umherfliegende Trümmerteile verletzt. Der Mann sowie die Insassen des Autos, drei junge Männer zwischen 19 und 20 Jahren, wurden ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Auto war am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache von der Bundesstraße 201 abgekommen und in einer Kurve in das Haus gekracht, dieses gilt nun als akut einsturzgefährdet.